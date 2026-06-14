Sport

Robert Lewandowski va semna cu noua echipă! Merge împreună cu un alt fost star de la Bayern Munchen

Vezi pe site-ul FANATIK cu ce club din SUA negociază Robert Lewandowski. Echipa din MLS se află în discuții avansate și cu o altă fostă vedetă de la Bayern Munchen.
Dragos Petrescu
14.06.2026 | 07:30
Robert Lewandowski va semna cu noua echipa Merge impreuna cu un alt fost star de la Bayern Munchen
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Robert Lewandowski a ajuns în SUA pentru a negocia transferul la Chicago Fire // FOTO: hepta.ro
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Robert Lewandowski a rămas liber de contract în această vară, după cei patru ani petrecuți la Barcelona, și în momentul de față se află în căutarea unui noi club. Viitoarea sa destinație pare să fie MLS, polonezul ajungând în SUA pentru a negocia cu Chicago Fire, clubul pentru care a evoluat în trecut și românul Răzvan Cociș. Ba mai mult, în cazul în care va semna cu cei de la Chicago Fire, Lewandowski s-ar putea reuni cu Leon Goretzka, fostul său coleg de la Bayern Munchen.

Robert Lewandowski a ajuns în SUA pentru negocierile cu Chicago Fire!

Celebrul atacant polonez, ajuns între timp la 37 de ani, este dorit de clubul saudit Al-Hilal, însă cei de la Chicago Fire par să fie în pole-position, dat fiind faptul că gruparea americană i-a făcut deja o ofertă lui Lewandowski, iar acesta se află în momentul de față în SUA, unde își negociază contractul.

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In plus, zilele trecute, antrenorul lui Chicago Fire, Gregg Berhalter, spunea următoarele cuvinte: „Încercăm să recrutăm jucători de clasă mondială, credem că Lewandowski ar fi un transfer grozav. Nu doar pentru club, ci pentru întregul campionat. Să avem un jucător de un asemenea calibru ar fi uimitor”. „Îl considerăm la același nivel cu Messi ca abilitate fotbalistică și ar fi grozav pentru orașul Chicago”, a mai adăugat acesta, conform celor de la The Athletic.

Chicago Fire, foarte aproape și de transferul lui Leon Goretzka!

Robert Lewandowski nu este însă singura țintă importantă a clubului american din această vară. Conform celor de la Footmercato, se pare că Chicago Fire este extrem de aproape de a bate palma și cu Leon Goretzka, fostul coleg al lui Robert Lewandowski de la Bayern Munchen.

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Similar lui Lewa, și fotbalistul german a rămas liber de contract la finalul stagiunii 2025/2026 și, cel mai probabil, viitoarea sa destinație va fi tot MLS. În momentul de față, Chicago Fire ocupă locul al 3-lea în Conferința de Est a campionatului american, cu 26 de puncte acumulate în primele 14 etape. Mai bine stau doar Inter Miami (31) și Nashville SC (33). Actualmente, cel mai valoros fotbalist al echipei este atacantul belgian Hugo Cuypers, evaluat la 10 milioane de euro.

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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