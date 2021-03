Robert Moldoveanu, declarație halucinantă după Voluntari – Dinamo 1-1: „Trebuie să urcăm, să sperăm la play-off”

Dinamo a terminat la egalitate meciul din deplasare cu FC Voluntari, iar jucătorii „câinilor” sunt dezamăgiți de faptul că nu au plecat victorioși, mai ales că au jucat cu un om în plus din minutul 60, când Antoni Ivanov a fost eliminat după o ceartă cu Steliano Filip.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Robert Moldoveanu a avut o declarație halucinantă la finalul meciului, în care a declarat că vrea să câștige cât mai multe meciuri cu Dinamo pentru a spera la play-off

În urma remizei, trupa lui Ionel Gane a rămas pe locul 13 în campionat, cu 27 de puncte acumulate în 26 de meciuri, în timp ce Voluntari a rămas pe locul 14, cu 25 de puncte. Steliano Filip a deschis scorul în minutul 19 după un șut superb de la distanță, în timp ce pentru ilfoveni a egalat Jefte Betancor în minutul 52.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Declarația halucinantă a lui Robert Moldoveanu după Voluntari – Dinamo

Jucătorii lui Dinamo au fost dezamăgiți pentru că nu au obținut victoria împotriva lui FC Voluntari, iar elevii lui Ionel Gane vor să își ia revanșa în următorul meci din campionat, contra lui FC Argeș, chiar dacă piteștenii sunt într-o formă foarte bună.

„Puteam să câștigăm, am avut ocazii, dar ăsta e fotbalul, trebuie să mergem înainte. Am jucat foarte bine, dar nu au intrat mingile în poartă. Vreau să le doresc tuturor mămicilor la mulți ani, mai ales mamei mele, sunt fericit că am făcut 22 de ani.

ADVERTISEMENT

Trebuie să adunăm puncte, trebuie să urcăm cât mai mult în campionat, să sperăm la play-off, sperăm la antrenament să marcăm goluri, pentru că dacă nu reușești să marchezi e foarte greu”, a declarat halucinannt Robert Moldoveanu la finalul meciului.

„O mare neatenție ne-a costat!”

„Am făcut o repriză foarte bună, am început bine și a doua repriză, dar o mare neatenție ne-a costat și am primit golul. Din păcate pentru noi, nu am reușit să mai dăm încă un gol.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Am venit și cu un moral bun după victoria cu Călărași, dar din păcate nu am putut să luăm cele trei puncte, pentru că erau importante, iar campionatul e foarte strâns. Dacă ești învins într-un meci, poți să cobori repede.

Nu cred că din cauza memoriului meu nu am mai apărut în prima echipă, am avut o problemă la glezmă, dar acum sper să nu mai ies din echipă”, a spus la finalul meciului Ricardo Grigore.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Am avut 1-0, am controlat și jocul, asta este. Îmi pare rău că nu am știut să gestionăm meciul. Preferam să fiu cel mai slab de pe teren și să câștigăm. Nu contează că dăm goluri frumoase sau jucăm frumos, importantă era victoria”, a spus și Steliano Filip.