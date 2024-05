Robert Negoiță, despre retragerea din politică. ”Ultima dată când mai candidez”

Robert Negoiță, candidat din partea PSD pentru un nou mandat la conducerea Sectorului 3, a declarat că ia în calcul să renunțe la cariera administrativă și să se întoarcă în privat.

Robert Negoiță, despre retragerea din politică

de trei mandate edilul Sectorului 3, fiind ales pentru prima oară la localele din 2012. În ceea ce privește alegerile din acest an, sondajele de opinie îl plasează pe primul loc în preferințele alegătorilor din sector.

„Dacă vreți părerea mea, peste un mandat…. cred că am să mă întorc în privat”, a declarat Robert Negoiță la . Întrebat dacă asta înseamnă că acum e ultima dată când mai candidează, el a răspuns: „Da”.

Edilul de la Sectorul 3 l-a criticat pe actualul primar general spunând că nu există o mafie imobiliară și că vinovat pentru haosul urbanistic din Capitală este chiar .

„Am speranțe că vom avea un primar general cu care să ne putem înțelege, care să nu vorbească, din punctul meu de vedere, chestiuni mai mult decât neadevărate, chiar aberante.

Am văzut o declarație că noi avem trafic din cauza mafiei imobiliare. Eu am auzit, așa am văzut în studii, așa am înțeles că votanții dlui Nicușor Dan sunt oameni cu studii, cu pregătire, cu educație. Mă consider și eu măcar parțial din categoria asta și chiar nu mi se pare în regulă să fiu mințit în față.

Evident că nu, evident că nu! (există o mafie imobiliară n.r.) Cred că sunt mari nereguli pe partea asta, pe partea de urbanism avem probleme mari, dar problemele gele pe care le avem sunt tocmai din cauza faptul că Primăria Generală nu e în stare să ne dea un Plan Urbanistic General care să reglementeze.

În toate domeniile, dacă vrei să ai predictibilitate, ordine, reglementezi! PUG-ul Capitalei e din secolul trecut! Păi tu ești la final de mandat. Nu că nu mi-ai prezentat un PUG, nu ai prezentat măcar un draft, o viziune. (…)

Altfel, nu faci altceva decât să vorbești mult și, de fapt, să hrănești neregulile din sistem, că m-aș feri să zic ‘mafie’”, a declarat Robert Negoiță.