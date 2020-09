Robert Negoiță îi răspunde Gabrielei Firea: ”Nu știe să piardă. Prima lecție la schi este să înveți să cazi”. Ce spune primarul Sectorului 3 despre o posibilă revenire la PSD

Robert Negoiță n-a pierdut nicio secundă și a taxat-o în grabă pe Gabriela Firea. Aceasta afirmase, după alegerile locale, că nu poate negocia cu „teroriști și asasini”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Nu am vrut să o susțin și de asta e și supărată, pentru bucureșteni nu este bine să continue cu doamna Firea. E un foarte bun comunicator, dar nu are legătură cu primăria nici după un mandat”, a spus Negoiță la Digi24.

Proaspăt reales la Sectorul 3, acesta a afirmat că, în timpul mandatului Gabrielei Firea, a văzut oameni terorizați din cauza traficului sau pentru că nu aveau apă caldă și lumină noaptea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Robert Negoiță: Oamenii nu aveau lumină noaptea ca pe vremea lui Ceaușescu

„Eu cred că teroriști sunt cei care ne terorizează, eu nu cred că am terorizat pe cineva, am văzut oameni terorizați în trafic, oameni terorizați când făceau baie cu apă rece că nu aveau apă caldă, am văzut oameni terorizați că nu aveau lumină noaptea, ca pe vremea lui Ceaușescu, am văzut oameni terorizați de țânțari. Oameni terorizați că s-au făcut pasaje și poduri și că circulăm bine în timp ce realitatea este alta, am văzut multe minciuni în campanie, cred că aceștia sunt adevărații teroriști”, a spus Robert Negoiță.

Primarul sectorului 3 consideră că Gabriela Firea nu știe să accepte înfrângerea.

ADVERTISEMENT

„Prima lecție la schi este să înveți să cazi, doamna Firea nu știe să piardă, e cel mai mare adversar al ei”.

Robert Negoiță a exclus să mai lucreze vreodată în același partid cu Gabriela Firea, dar nu exclude la un moment dat o revenire în PSD. „Niciodată să nu zici niciodată”, a precizat primarul din Sectorul 3 al Capitalei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Este de neconceput această variantă, cum am putea să fim în aceeași organizație, avem strategii de viață diferite. Nu vom fi în același partid, nu am ce să caut în aceeași echipa cu Firea, am zis că nu mă întorc.” – Robert Negoiță.