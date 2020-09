Robert Negoiță: ”O instituție care n-are lider se cunoaște”. Ce vor putea face oamenii din Sectorul 3 începând cu luna martie

Primarul Robert Negoiță este marele favorit la câștigarea unui nou mandat în Sectorul 3 al Capitalei. Acesta a fost suspendat din funcție luna trecută, după ce a demisionat din PSD şi s-a înscris în cursa electorală pe listele Alianței Pro București.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Sunt o persoană hiperactivă. Îmi place să mă implic în tot ce mișcă . A fost cea mai grea perioadă din viața mea”, a spus primarul din Sectorul 3, la postul de televiziune Realitatea Plus.

Robert Negoiță acuză Guvernul pentru faptul că nu există momentan tablete în școli. ”Până la 1 septembrie Guvernul ne-a spus că ia tablete. apoi ni s-a transmis că trebuie să cumpere fiecare sector,” a precizat primarul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Robert Negoiță: A fost cea mai grea perioadă din viața mea

Robert Negoiță e foarte aproape să obțină al treilea mandat consecutiv în Sectorul 3 al Capitalei. Principalii contracandidați sunt viceprimarul general Aurelian Bădulescu (PSD) și Adrian Moraru (PNL).

La sfârșitul lunii august, candidatul Alianței Pro București a fost suspendat din funcție. Motivul ar fi fost schimbarea partidului înainte de alegeri.

ADVERTISEMENT

„Azi, am fost notificat de colegii mei din Primăria Sectorului 3 de faptul că s-a primit prin email un ordin de suspendare a mea din funcția de Primar al Sectorului 3, ordin emis de Prefectul Municipiului București. Spun că am fost notificat de colegi, dat fiind că, așa cum știți, săptămâna trecută, am fost testat pozitiv pentru Covid-19, astfel că, în prezent, sunt în concediu medical.”, a afirmat Robert Negoiță la aflarea veștii.

„Consider acest demers pripit și lipsit de responsabilitate și intenționez să îl contest în instanță. Pentru 4 săptămâni, atât cât au mai rămas până la alegeri, s-a preferat o astfel de variantă grăbită și nechibzuită, pierzându-se din vedere complet interesul comunității, respectiv acela de nu avea un vid de conducere și coordonare la nivelul Primăriei Sectorului 3”, a mai precizat Negoiță.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Actualul primar regretă enorm toată această perioadă în care nu a putut să-și facă activitatea. El a anunțat la postul de televiziun Realitaea Plus că în luna martie va fi gata un proiect acvatic ”pentru că oamenii din Sectorul 3 au nevoie să înoate”.

”Se lucrează la finisaje, lucrările sunt într-un stadiu avansat. Va fi gata în martie.” – Robert Negoiță.

ADVERTISEMENT