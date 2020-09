Robert Negoiță s-a vindecat de Covid-19. Anunțul oficial al primarului

Robert Negoiță s-a vindecat de Covid-19, după mai bine de două săptămâni după ce fusese infectat cu noul coronavirus.

Candidatul Alianței Pro București 2020 la Primăria Sectorului 3 a făcut anunțul oficial pe pagina personală de Facebook.

Negoiță le-a mulțumit alegătorilor care i-au fost alături în această perioadă grea și i-a asigurat că este pregătit să facă față oricărei provocări.

Robert Negoiță a fost infectat cu Covid-19, însă s-a vindecat

„La două săptămâni de când am fost depistat pozitiv la infectarea cu virusul COVID 19 sunt vindecat şi mă simt excelent, gata să mă apuc iar de treabă. Au fost două săptămâni ciudate în care aş minţi să vă spun că totul a fost simplu. Impactul emoţional şi, uneori fizic, au fost provocări pe care le-am depăşit şi cu ajutorul dumneavoastră, lucru pentru care vă mulţumesc din suflet.

Gândurile voastre bune şi mesajele de încurajare mi-au dat energie, au fost un ajutor de nepreţuit. Cred că lupta cu această boală poate fi câştigată şi de cei aflaţi în jurul celor care au ghinionul să se infecteze, fie că vorbim de familie sau prieteni. Energiile lor pozitive transmise către pacienţi, dublate de efortul absolut remarcabil făcut de medicii noştri ne dau şanse sporite în faţa acestei pandemii”, a scris Negoiţă, miercuri, pe Facebook.

Cu toate că politicienii sunt în campanie electorală, Negoiță a preferat să stea retras în aceste două săptămâni, pentru a nu risca să transmită boala mai departe.

„A fost alegerea mea prin care am vrut să transmit un mesaj de responsabilitate, în faţa unei boli necunoscute, tuturor celor care au încă dubii. Această pandemie trebuie tratată cu seriozitate, nu trebuie sa minimalizăm efectele bolii, nu trebuie să transmitem mesaje oamenilor că, deşi suntem infectaţi, totul este ok. Eu am vrut să transmit, prin tăcerea mea, că în faţa unei astfel de provocări legate de sănătate, orice alte probleme devin irelevante. Deci, dragii mei, protejaţi-vă, aveţi grijă de voi şi de familiile voastre şi fiţi convinşi că suntem destul de puternici să trecem şi peste această provocare”, a adăugat Robert Negoiţă.

Negoiță anunțase, tot pe Facebook, în 26 august, că este infectat cu noul coronavirus: „Dragii mei, vin de această dată cu o postare diferită de ceea ce ne-am obișnuit. În cursul zilei de azi, am fost testat pozitiv pentru Sars-CoV-2. Nu am avut nicio problemă specială de sănătate, vreun simptom specific, până aseară când am început să mă simt rău. O durere de cap ce nu a cedat pe parcursul nopții și o stare generală de slăbiciune și moleșeală. Dat fiind că starea de rău a continuat, dimineață, m-am prezentat pentru a fi testat.

Din păcate, rezultatul este pozitiv. Am primit tratament pe care îl voi urma, bineînțeles. Mă simt mai bine, durerea de cap este tot mai scăzută, dar, desigur, trebuie să fiu atent și în zilele următoare”, anunța Negoiță la finalul lunii august.

