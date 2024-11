Robert Niță a analizat debutul lui Alex Pașcanu la echipa națională: „Nu-l mușcă mingea”. Cu ce fost rapidist îl compară Andrei Vochin

Echipa națională a României a înregistrat un nou succes pe teren propriu, contra reprezentativei Ciprului și . Mircea Lucescu, selecționerul României, a ales să-l debuteze la prima echipă pe Alexandru Pașcanu, jucătorul Rapidului, iar această apariție l-a încântat pe Robert Niță.

Robert Niță a analizat debutul la echipa națională al lui Alex Pașcanu: „Poate fi un lider! Nu-l mușcă mingea”

Fostul atacant al Rapidului a făcut o analiză detaliată privind debutul lui Alex Pașcanu la naționala mare a României, fundaș central adus de giuleșteni din Spania și care , 18 noiembrie, pe Arena Națională.

Mircea Lucescu a pregătit și alte surprize în formula de start pentru meciul cu Cipru, printre care titularizarea lui Ianis Hagi sau a lui Daniel Bîrligea.

“Bun! Mi-a plăcut. Siguranță… e și primul meci la echipa națională alături de domnul Lucescu. Normal că nu poate să aibă dezinvoltura pe care o are la echipa de club. Dar eu zic că face un meci bun, dă siguranță, încearcă să paseze, are două-trei incursiuni când încearcă să creeze superioritate la mijlocul terenului. Eu cred că s-a achitat bine.

Un debut promițător, un jucător care la fel, a fost și prin străinătate și cam știe ceea ce înseamnă fotbalul modern. Un jucător care la echipa de club s-a impus foarte repede și o variantă în plus pentru domnul Lucescu.

Am spus și la echipa de club că el a arătat bine de când a venit la Rapid. Pașcanu oricând poate fi un lider! Vorbește foarte mult, este un băiat serios, cu o cultură fotbalistică dezvoltată, e tipul de jucător care și în vestiar se poate impune.

Iar ca joc, Pașcanu este genul de fundaș central modern, care nu-l mușcă mingea de tendoane sau de menisc. Are control bun, are un joc bun de cap, forță are, eu cred că poate fi o soluție pentru echipa națională și aseară a dovedit-o cu un adversar incomod, cu o calitate individuală tehnică bună”, a spus Robert Niță, în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Andrei Vochin îl compară pe Pașcanu cu un fost rapidist: “Parcă-l vedeam pe Rada!”

Specialistul FANATIK SUPERLIGA și actualul oficial al Federației Române de Fotbal, Andrei Vochin a recunoscut că fizionomia lui Alex Pașcanu i-a amintit de un fost mare rapidist, Marian Rada.

Vochin – “Când vedeam aseară din înaltul tribunei, parcă-l vedeam pe Marian Rada în tinerețe! Și mi-am adus aminte, sper să nu greșesc, că Marian Rada a fost debutat la echipa națională tocmai de Mircea Lucescu.

Probabil că-i place stilul ăsta de apărător, cu fizicul ăsta, cu felul de a interpreta fotbalul”, au fost vorbele lui Andrei Vochin, aflat în platoul emisiunii moderate de Horia Ivanovici.

