Robert Niță a dezvăluit cine a fost fundașul în fața căruia nu a mișcat: „Era incredibil” Ce-i făceau Didi Prodan și Lăcătuș în vestiar

Robert Niță, fostul atacant care a ieșit campion cu Rapid în sezonul 2002 – 2003, dar care a făcut junioratul la Steaua București, a vorbit despre mai multe experiențe din cariera sa de fotbalist la FANATIK SUPERLIGA.

Cum l-a caracterizat Robert Niță pe fundașul în fața căruia nu a mișcat: „Era incredibil!”

, emisiune care este live în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30, pe site-ul FANATIK.RO, fostul atacant al giuleștenilor a dezvăluit cine a fost fundașul în fața căruia nu a mișcat.

Este vorba despre Dan Lăcustă, fostul fotbalist al celor de la FC Argeș, care a jucat și pentru echipa națională. În prezent, Lăcustă se ocupă de juniorii „Vulturilor Alb-Violeți”

„Lăcustă de la FC Argeș. El a fost cel mai bun fundaș care m-a ținut. Era incredibil! Era un cicălitor, un enervant. M-am dus când m-a chemat domnul Boloni, când a fost la echipa națională, m-a chemat la Ploiești.

Am stat la Snagov cu regretatul Didi Prodan vreo două zile. Acolo am făcut un antrenament și a doua zi am jucat un meci amical, roșii cu galbenii și am nimerit fix împotriva lui Lăcustă.

Un fundaș mare, dur. Deficitar pe construcție, dar agresiv . Era d-ăla de stătea lângă tine. Lăcustă a fost cel mai dificil adversar pe care l-am avut”, a dezvăluit Robert Niță la FANATIK SUPERLIGA.

Robert Niță a vorbit și despre regretatul Didi Prodan: „Pâinea Lui Dumnezeu”

Gazda emisiunii Suflet de Rapidist, care este live în fiecare zi de luni, de la ora 13:30, tot pe site-ul FANATIK.RO, a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre regretatul .

„Didi Prodan era un om senzațional, pâinea Lui Dumnezeu. L-am prins la Steaua când eram junior. Eu din cauza lui Didi Prodan am jucat doi ani cu apărători și în față și în spate.

Îmi aduc aminte că mi-a dat una la un antrenament, vai de capul meu! Mă punea să-i spăl ghetele, de nu i-am spălat la ghete lui Didi Prodan…Știu că avea unele Loto negre cu verde.

Am frecat la ghetele alea de mă dor și acum degetele de la mâini”, a declarat Robert Niță la FANATIK SUPERLIGA.

Robert Niță, dezvăluiri șocante de pe vremea când era junior la Steaua București: „A vrut să mă omoare”

Robert Niță, fostul atacant al Rapidului, dar care a făcut junioratul la Steaua București, a vorbit despre perioada când acesta juca la clubul din Ghencea.

Fotbalistul care a mai evoluat și la Foresta Suceava a declarat că a fost aproape să fie bătut de Didi Prodan într-un cantonament din Italia, dar a avut noroc cu Marius Lăcătuș, legenda clubului Steaua.

„A vrut să mă omoare când eram în Italia. Dacă nu era Lăcătuș, mă rupea cu bătaia. A venit cu ghetele și făcea la mine: „Le vezi? Le vreau curate!”. Și vine Lăcătuș, care era antrenor secund pe vremea aia, și mi-a zis să-i bag ghetele lui Didi în apă.

Lui nu-i convenea că trebuia să-i fac mereu ghetele lui Didi Prodan în condițiile în care aveam cizmar. Le-am băgat în apă, după le-am scos și le-am limpezit iar apoi m-am dus să-i pun ghetele la vestiar. N-am mâncat la prânz și nici n-am dormit că știam că vine al doilea antrenament.

M-am dus cu 30 de minute înainte și stăteam lângă nea Marius. La un moment dat aud că mă înjură Didi Prodan, păi am fugit în capătul celălalt al terenului. L-a oprit Marius Lăcătuș și l-a trimis înapoi la vestiar.

Când a venit nea Țiți, hop și eu după el. M-am așezat lângă ușă ca să ies primul să nu-mi iau bătaie. Bine, nu mi-a făcut nimic atunci. Când am ajuns în tară m-a făcut să joc cu apărători și în față și în spate. Dar ca om, era un om senzațional, mă lua cu el peste tot”, a mai declarat fostul jucător al celor de la Foresta Suceava la FANATIK SUPERLIGA.

