Robert Niță a dezvăluit cum a trăit pe Arenă derby-ul cu FCSB. „În minutul 80 eram mic”. Ce a vorbit cu Șucu după golul de 2-2

Familia rapidistă a trăit o bucurie enormă în derby-ul cu FCSB, după ce giuleștenii au revenit de la 2-0 în ultimele 10 minute. Robert Niță, analist FANATIK și un apropiat al echipei, a dezvăluit cum s-a trăit entuziasmul golului egalizator marcat de Koljic cu două minute înainte de final.

Rapidiștii au trăit remiza cu FCSB ca pe o victorie după ce în minutul 82 erau conduși cu 2-0 de campioana României. Elvir Koljic, atacant extrem de contestat de toată lumea, a marcat o dublă în urma a două greșeli în apărarea adversă.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Robert Niță a dezvăluit c „Până în minutul 82 am fost mic, pe scaun. La pauză, când am văzut schimbările, Bîrligea, Cisotti, Baba Alhassan, am zis că e seară neagră. Era 1-0 și în prima repriză nu am jucat nimic. Când i-am văzut și pe-ăștia trei că intră, am zis gata…

Rapid are tradiția asta să reînvie echipele care nu sunt într-o formă foarte bună. Deja mă gândeam ce se va întâmpla la Clinceni dacă îți dă FCSB-ul 4-5. E un punct câștigat in extremis, nu înțeleg de unde percepția asta că e un rezultat norocos. Eu nu spun că a fost un joc bun, dar, una peste alta, au trecut șase etape, iar echipa nu pierde. FCSB are echipă bună. Dacă tu bagi de pe bancă Cisotti, Alhassan și Bîrligea…

La golul de 2-2 a fost bucurie mare. Imediat după meci i-am zis că egalul este și de sus. Nu aveai de ce să te legi. De o execuție, de un pic noroc, dar nu poți fără Dumnezeu. Dă în bară FCSB, iar la 3-0 nu mai speri nimic, dar uite că au revenit. Kramer are ocazie cu capul să facă 3-2”, a declarat Robert Niță la FANATIK SUPERLIGA.

Marius Șumudică, analiză tăioasă a jocului Rapidului

Marius Șumudică este unul dintre puținii suporteri ai Rapidului care nu s-a lăsat păcălit de rezultatul final și „Practic, în prima repriză, Rapid nu a pus niciun fel de problemă în afara de un șut deviat al lui Dobre.

A doua repriză, Gâlcă a riscat foarte mult. A fost o degringoladă totală. Toți spun că i-au ieșit schimbări, poate și datorită autului lui Pașcanu”, a spus Marius Șumudică, printre multe altele, la FANATIK SUPERLIGA.

