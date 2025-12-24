Robert Niță a dezvăluit toate culisele meciului când Victor Pițurcă a scos Steaua de pe teren. ”Tăceți, eu conduc aici!”

ADVERTISEMENT

Meciul de care a amintit Robert Niță a avut loc în urmă cu 25 de ani, iar Victor Pițurcă a folosit stratagema scoaterii echipei de pe teren pentru a întoarce în favoarea Stelei o situație dificilă.

Robert Niță, poveste incredibilă cu Victor Pițurcă la Steaua

În cadrul , fostul atacant a vrut să scoată în evidență calitățile de strateg ale lui Pițurcă și a amintit de acel moment în care Steaua a vrut să iasă de pe teren o partidă cu Rocar, în momentul în care era condusă.

ADVERTISEMENT

”La meciul ăla cu Rocar, am fost pe teren, cu domnul Pițurcă antrenor, stadionul Rocarului din Drumul Găzarului. A fost o decizie de arbitraj, a intrat domnul Pițurcă în teren câțiva metri și a zis ‘gata, ieșim afară’.

Ne duceam spre colțul terenului și era Lincar și zicea ‘nea Piți, continuăm, îi batem’. Și Pițurcă i-a spus: ‘Taci din gură că știu eu ce fac’. N-am ajuns la tunel, undeva la colțul terenului am stat 10 secunde și apoi ne-am întors”, a spus Niță.

ADVERTISEMENT

Pițurcă, unul dintre cei mai calculați antrenori

”Cred că 3-2 s-a încheiat pentru Steaua. Un strateg incredibil domnul Pițurcă. Și la antrenament era totul frumos, el crea un conflict, făcea tot timpul ceva să scoată maxim din orice situație favorabilă sau nefavorabilă.

ADVERTISEMENT

Iar alea nefavorabile, cu o decizie din asta, imediat le schimba în favoarea lui. Foarte calculat. Toată lumea zicea ‘intrăm, îi batem’ și el ‘tăceți din gură că eu conduc aici, toată lumea după mine’”, a încheiat Robert Niță.

Într-o ediție anterioară a emisiunii ”Profețiile lui Don Mitică”, Horia Ivanovici l-a întrebat pe Dumitru Dragomir care antrenor a fost mai mare dintre Mircea Lucescu și Anghel Iordănescu, iar .