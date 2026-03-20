Robert Niță a simțit ceva dubios la FCSB – UTA: „L-am auzit pe Mihalcea! Vedeți că nu jucați cu UTA în fiecare etapă”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Robert Niță a catalogat drept „foarte ciudată” declarația dată de Adrian Mihalcea la finalul meciului FCSB – UTA Arad 1-0. Antrenorul „Bătrânei Doamne” a spus că este foarte supărat, dar nu a dorit să ofere prea multe detalii. Astfel, fostul fotbalist de la Rapid crede că este posibil ca tehnicianul să se fi referit la un posibil non-combat din partea anumitor jucători ai săi.

Cum a comentat Robert Niță declarația lui Adrian Mihalcea de după FCSB – UTA Arad 1-0

UTA era pe primul loc în play-out-ul din SuperLiga înaintea meciului de vineri seară de pe Arena Națională. Ca urmare a acestei înfrângeri, gruparea din Arad a fost depășită în clasament tocmai de formația roș-albastră. În acest context, Niță a apreciat că Mihalcea nu ar fi avut motive să fie chiar atât de dezamăgit după acest joc, mai ales că nu se poate spune că echipa lui a fost surclasată și, în plus, nu au existat nici probleme de arbitraj.

ADVERTISEMENT

„Crezi că joacă tot timpul cu UTA? Era supărat Mihalcea după meci, da, era supărat. Terminați, hai să nu intrăm în detalii din astea. De ce era supărat, că nu a plouat? M-a surprins așa, că un antrenor care cu echipa lui e pe primul loc… Ai văzut declarația? De ce crezi că era supărat? Nu a plouat la meci? Și eu am crezut la fel (n.r. că au jucat cu om în minus cei de la UTA). Păi așa a spus antrenorul, eu așa înțeleg.

Dacă și Ilie (n.r. Adrian Ilie) , care e specialist, spune așa. Da, pe vreme a fost supărat. Foarte ciudat. ‘Discutăm mâine, nu vreau să zic mai multe’. Ești pe locul 7 (n.r. înaintea acestui meci), erai. Te bate FCSB 1-0, nu te bate 8-0, să fii atât de mâhnit, nu? Un joc echilibrat”,

ADVERTISEMENT

Ce a declarat Adrian Mihalcea după FCSB – UTA Arad 1-0

La finalul partidei de pe Arena Națională, , dând astfel cumva impresia că își suspectează anumiți jucători de lipsă de implicare în joc: „Sunt supărat pe lucruri de la noi. Sunt supărat, ca după meci. N-are nimic Marius Coman. Noi improvizăm foarte mult. Facem patru improvizații pe meci. Când ies, ies. Azi sunt supărat și nu vreau să vorbesc mai mult. Nu mi-a plăcut. Sunt lucruri despre care nu vreau să vorbesc. Mă opresc aici, nu vreau să detaliez, pentru că nu este cazul.

ADVERTISEMENT

De asemenea, Mihalcea a exclus cu acea ocazie varianta unei nemulțumiri legate de arbitraj: „N-am avut probleme de arbitraje, nu se pune problema. Eu mă opresc. Nu vreau să vorbesc mai multe. Am pierdut un meci, al treilea meci cu FCSB, mie nu îmi convine lucrul acesta. Mâine o să mă odihnesc. Nu o să avem opt jucători, o să ne antrenăm cu opt juniori. Așa pregătim meciul cu Metaloglobus”.