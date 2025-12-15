Robert Niță, acuze incredibile: „Rapidul nu e cobai! Băiatul ăsta e mai mult killer decât arbitru! Ca pe vremea Cooperativei!”. Contre dure cu Lupu pe tema Angelescu. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Liderul Rapid a suferit o înfrângere surprinzătoare pe teren propriu contra Oțelului, 0-2, iar giuleștenii au fost extrem de dezamăgiți cu privire la prestația „centralului” Cristian Moldoveanu. Prezent în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Robert Niță l-a criticat dur pe arbitru.

Robert Niță l-a „desființat” pe arbitrul Cristian Moldoveanu după Rapid – Oțelul 0-2

Fostul atacant al Rapidului a avut o reacție virulentă după cele întâmplate în Giulești și l-a „distrus” pe „centralul” Cristian Moldoveanu. „Absolut toate duelurile au fost date pentru cei de la Galați. Culminează cu o ciocnire fără capete, guri sparte sau arcade ciobite, când un jucător de la Oțelul cade pe un atac al Rapidului, arbitrul oprește meciul, se ridică băiatul ăla de jos și jocul se reia cu minge de arbitru, dă mingea celor de la Galați. Nu mai spun de ceața care a fost în camera VAR. Eu nu zic că trebuia să se dea penalty sau nu, nu sunt specialist în arbitraj, dar e un minim de respect să te uiți, să verifici, domnul Radu Petrescu.

Cei de la CCA au încercat maniera aceasta de arbitraj și la meciul cu Csikszereda și am tras un semnal de alarmă. Dar Csikszereda au fost slabi și nu au putut pune probleme. Nu își permite nimeni pe lumea asta, mă refer la domnul Moldoveanu din Sfântu Gheorghe, să vină cu maniera asta comunistă de arbitraj, de pe vremea Cooperativei. Mă refer la detalii, cunoscătorii înțeleg. Nu își permite nimeni să vină la liderul campionatului acasă, la o echipă care joacă, cu 10-11 mii de spectatori meci de meci și să aibă comportamentul ăsta.

I-am văzut de când au venit. Eu nu am știut că domnul Moldoveanu e arbitru, în primul rând. E exact ca fotbaliștii de la țară când ajung să joace în nocturnă. Vin pe stadion și fac poze, asta a făcut brigada de arbitri. Când au venit la stadion, primul lucru, au început să filmeze, iar după aceea și-au făcut poze. Era apogeul carierei. Mă, tu, Comisia Centrală a Arbitrilor, e un meci cu două echipe foarte bune, un meci cu implicații, cum îl dai pe băiatul ăsta? Cum dai în presiunea care e pe Giulești un arbitru cvasi-debutant care făcea poze înainte de meci?”, a declarat Robert Niță la FANATIK SUPERLIGA. .

Robert Niță, acuze la adresa CCA

Fostul fotbalist a subliniat apoi faptul că arbitrul din Sfântu Gheorghe a avut și alte prestații controversate în trecut, inclusiv la meciuri ale Rapidului, înainte de a fi delegat la . Robert Niță susține că acesta este „protejat” de cei din Comisia Centrală a Arbitrilor. „Au fost trei faze discutabile de penalty. Cea din minutul 45, când e fază statică, corner, îl ia pe Kramer în brațe și îl trântește pe gazon. Nu vede arbitrul. Se respinge mingea pe 16 metri, doar doi jucători implicați în duel, arbitrul foarte bine plasat. Luka Gojkovic trage la poartă, e un atac violent întârziat, mingea iese în corner, nu vede nici faultul și arată aut de poartă. Băiatul are gaură în laba piciorului și e suspect de fisură și e lovit și pe tibie. Nu poți să nu dai, domnul Moldoveanu!

Domnul Vassaras, Rapidul nu cere milă, nu cere 5% pentru gazde, Rapidul cere doar respect. Băiatul ăsta e mai mult killer decât arbitru. N-a ieșit cu Csikszereda, îl trimitem pe Moldoveanu cu Oțelul, că e echipă bună. Nu vrea nimeni nici pomană, nici avantaje, nici nu se duce nimeni cu jalba în proțap pe la CCA, dar Rapidul nu e cobaiul Superligii României!

‘Hai că încercăm, hai că le dăm șanse, să vedem cum rezistă la presiune’. Puneți-i, mă, în camera barică, dacă vreți să îi vedeți la presiune, nu pe Giulești! Să vină ca pe vremea lui Jean Pădureanu la Bistrița. Cădeau ăia din picioare, orice duel, fault, fault, fault. Penalty nu vezi, roșu nu vezi, corner nu vezi. Păi, de ce ați mai venit? Ăsta nu și-ar permite în viața lui să facă lucrurile pe care le face dacă nu e trimis și nu se simte protejat”, a declarat acesta, în exclusivitate pentru FANATIK.

Contre între Robert Niță și Dănuț Lupu

Apoi, Robert Niță a avut un dialog aprins cu Dănuț Lupu pe tema președintelui de la Rapid, Victor Angelescu. „Vă trebuie și un președinte. Președinții se mai duc și pe la Federație, mai vorbesc, mai fac, eu nu-l văd să…”, a afirmat Dănuț Lupu, iar replica lui Robert Niță a fost una dură: „Dar Rapidul nu e milogul Superligii!”.

Apoi, fostul internațional român a clarificat situația. „Contează, înainte de meci, de la Rapid cine merge să vorbească cu arbitrii. E nevoie de un om care să fie respectat. Dacă era Săpunaru și se ducea înaintea fiecărui meci și vorbea, totuși, e o legendă. Chiar dacă ești trimis împotriva Rapidului, te gândești ‘Stai puțin, omul ăsta a jucat, și-a rupt picioarele, e Săpunaru’ ”, a spus Dănuț Lupu, iar de această dată, Robert Niță a fost de acord: „Asta ține de diplomație”.