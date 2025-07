Robert Niță, amintiri fabuloase cu Dinu Gheorghe din perioada Rapid: „Copos îmi micșora contractul de fiecare dată când se certa cu el!”

Robert Niță nu va putea uita niciodată perioada petrecută ca jucător la Rapid. Fostul atacant al giuleștenilor a dezvăluit un moment neștiut cu și George Copos.

Amintirile incredibile ale lui Robert Niță la Rapid. Ce au făcut Dinu Gheorghe și George Copos

După ce și-a făcut junioratul la Steaua București, Robert Niță a ajuns ulterior la Rapid. Fostul fotbalist român a povestit cât de mult a fost ajutat și îndrăgit de Dinu Gheorghe, cel care era implicat în conducerea giuleștenilor pe atunci.

În direct la „Suflet de Rapidist”, Niță a povestit cum salariul său la echipă scădea de fiecare dată când Dinu „Vamă” se certa cu patronul George Copos, .

„Eu știam când mă chema sau suna de la birouri că s-a certat nea Dinu cu Copos!”

„A venit odată în cantonament la Pro Rapid, eram jucător acolo. Aveam o consolă cu un ecran de 8 centimetri, SEGA parcă. A intrat în cameră, eu eram întins în pat, mă jucam pe consolă. Mi-a zis că aveam meci că se bazează pe mine. Mi-a zis că ce fac pe consolă, i-am zis că mă joc și după a plecat.

M-a sunat la câteva zile, a zis să vin la el după antrenament. I-am întrebat pe cei de la bază că trebuie să mă duc la nea Dinu, nu știam, nu erau telefoane, GPS pe vremea aceea. Eu eram în trening, șort, adidași, am ajuns acolo și am spus că am venit la domnul Dinu.

Am stat vreo 40 de minute, după 30 de minute i-am dat sms. A venit un băiat până la urmă și m-a dus la el în birou, a vorbit cu cineva și mi-a adus un laptop să mă joc.

Mi-a zis să am grijă de el, să nu îl sparg sau să îl fure cineva. După a zis Rednic că ia uite mă, ai fost la Dinache, ți-a dat laptop. De câte ori se certa cu domnul Copos, și asta o știa și el și îmi zicea să tac din gură, îmi micșora Copos contractul. Din pix, eu știam când mă chema sau suna de la birouri eu știam că s-a certat nea Dinu cu Copos.

„I-am zis că mi-a dat o hârtie și că nu era nimic din ce vorbisem!”

Pe Copos l-a deranjat foarte tare un lucru. Eu negociam cu Rapidul, m-a chemat Copos la el. Eu vorbisem cu nea Dinu tot, 3 ani jumate de contract, câți bani să dea la Steaua… Mă cheamă Copos în birou și începe: primul an 2 lei, eu cu nea Dinu vorbisem 4, anul următor 3,5 lei, eu cu nea Dinu vorbisem 6. Eu mă uit pe foaia aia și i-am zis că am vorbit cu domnul Dinu, a zis altceva… el zicea că vorbise și el, că e bine așa.

Am ieșit puțin să îl sun, el avea o ședință la Guvern, am stat cu foaia aia de la domnul Copos cred că o oră. M-a sunat nea Dinu, i-am zis că mi-a dat o hârtie și că nu era nimic din ce vorbisem.

A venit în 10 minute, am zis gata, s-a rezolvat. M-am așezat pe o canapea, a ieșit după 3 minute din biroul lui Copos și m-a chemat. A zis că a vorbit cu Copos și că a confundat jucătorii, că mai discutau cu cineva, și așa am semnat cu Rapid cu ceea ce vorbisem la început”, a povestit Robert Niță la „Suflet de Rapidist”.