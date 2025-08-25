Robert Niţă, analiză la sânge după startul de sezon de la Rapid: “Nu s-a găsit formula constanţei! Dar programul nu a fost uşor, cum zic toţi”

Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Robert Niță a analizat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, startul de sezon pe care l-a avut Rapid. Giuleștenii sunt neînvinși după primele 7 etape.
Iulian Stoica
25.08.2025 | 08:30
Robert Niță, analiză completă după Metaloglobus - Rapid 1-2. Sursă foto: Colaj Fanatik

Rapid are un start de sezon de excepție, giuleștenii nefiind învinși în primele 7 etape din SuperLiga și astfel că se clasează pe treapta secundă în clasament, sub Universitatea Craiova. Ce spune Robert Niță despre debutul stagiunii sub comanda lui Costel Gâlcă.

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Robert Niță s-a arătat foarte mulțumit de punctele pe care Rapid le-a făcut în acest start de sezon. Analistul consideră că e important să obții rezultate, ci nu să ai cel mai spectaculos joc. Cât despre căderile giuleștenilor după ce reușesc să marcheze, Niță, în stilul caracteristic, a glumit și a declarat că încă nu s-a găsit formula constanței.

„(n.r. – Cum ai trăit repriza a 2-a de la Clinceni?) Cu mari emoții! Chiar dacă Metaloglobus nu și-a creat nicio fază clară de a marca, au fost niște centrări, niște faze pe care le-au adus în treimea Rapidului printr-o construcție foarte bună. Dacă Metaloglobus va juca așa cum a jucat cu Rapidul, nu cred că vor fi ‘atât de siguri de retrogradare’.

Rapidul a făcut 2-o în prima repriză, doar că primele 15 minute le-au aparținut celor de la Metaloglobus. Au făcut presing, au avut 3-4 cornere și ocazii de a marca. Este al doilea meci al celor de la Metaloglobus pe care îl văd și echipa arată altfel de primele etape, arată mult mai bine. La un moment dat îi va răsplăti fotbalul!

„O să întrebăm la ChatGPT să vedem dacă găsim formula constanței”

E o decădere totală după ce Rapid marchează, da, doar că strângi puncte. Suntem curioși și o să întrebăm acum și la ChatGPT să văd dacă putem să găsim formula constanței. Avem Pitagora, aveam forța frecării, de penetrare, de alunecare… Dacă găsim și formula constanței, probabil că Costel Gâlcă va antrena și va fi toată lumea mulțumită. Dacă e să cauți formula constanței, aceasta a fost în ultimii doi ani în Berceni.

În ADN-ul Rapidului este un fotbal spectaculos, cu posesie foarte foarte bună. Nu degeaba toată lumea spunea că preferă o bară frumoasă în detrimentul unui gol urât. S-au schimbat lucrurile foarte mult în ultima perioadă. Suporterul rapidist vrea spectacol, dar se bucură mai mult de rezultat.

Echipa este neînvinsă după 7 meciuri, este în grafic. Eu am spus de la începutul campionatului, după ce am văzut programul, care nu a fost chiar așa de ușor cum a spus toată lumea, nu este ușor să joci contra nou-promovatelor… Nu e ușor să joci în prima etapă la Pitești, unde e o emulație după promovare, după transferurile făcute de Dani Coman cu Bogdan Andone. Nu e ușor la Csikszereda, ați văzut că și Dinamo a început meciul de la 2-0”, a declarat Robert Niță.

Robert Niță, analiză completă vizavi de startul sezonului la Rapid

