Robert Niță îi desființează pe Emil Rengle și pe Andreea Tonciu, după eliminarea de la Survivor: „Să-și vadă de lungul nasului operat”

Robert Niță, aflat încă în Jungla Dominicană după eliminarea din competiția Survivor, a intrat în direct prin apel video în emisiunea La Măruță.

Faimosul a avut câteva remarci acide la adresa foștilor săi colegi de echipă, în special Andreea Tonciu și Emil Rengle.

Robert Niță, dezvăluiri de culise din tabăra Faimoșilor: „Mulți n-au știut în ce se bagă”

Întrebat de Cătălin Măruță ce părere are despre tensiunile din echipa Faimoșilor și cum vede lucrurile din interior, Robert Niță a declarat că mulți concurenți nu au știut ce presupune competiția Survivor.

În acest context a vorbit despre Andreea Tonciu, la adresa căreia nu a avut deloc cuvinte de laudă, semn că a fost extrem de deranjat de atitudinea fostei asistente de televiziune. Interesant este că, la începutul competiției, părea că cei doi vor lega o prietenie strânsă în Jungla Dominicană.

„Mulți au intrat cu o strategie. Mulți n-au știut în ce se bagă și s-au trezit acolo. Vezi cazul doamnei Tonciu. Bine, ‘doamnei’ este așa, un pic ca o blasfemie sau ca o glumă, sper să o înțeleagă. Era sora mea, dar cred că între timp a afectat-o dorul de casă.

Din respect pentru că este mamă și o doamnă, as ruga-o să-și vadă de lungul nasului, din motive obiective operat. Am văzut că Andreea Tonciu are mai nou cunoștințe medicale.”, a declarat Robert Niță.

Robert Niță, dezamăgit că nu a rezistat mai mult la Survivor România 2022

Accidentat încă din primele jocuri la Survivor România, Robert Niță nu a mai putut intra pe trasee, din motive medicale.

Fotbalistul este dezamăgit de faptul că nu a rezistat mai mult în cadrul competiției, dar recunoaște că durerile fizice au devenit de nesuportat.

„Oricine s-ar fi așteptat să stea mai mult, mai puțin Andreea Tonciu, că tot am vorbit despre ea. Mi-aș fi dorit să stau mult mai mult. Așa a fost să fie. Sunt dezamăgit, sunt supărat.

Am avut niște obiective intermediare care mă duceau pe final. Am încercat tot ce am putut. Pentru mine nu mai era o competiție sportivă, era o luptă cu durerea zi de zi.”, a povestit Robert Niță.

Robert Niță a fost deranjat și de Emil Rengle

Nu doar Andreea Tonciu l-a supărat pe Robert Niță la Survivor România. Întrebat de Cătălin Măruță cum și-ar caracteriza foștii colegi, Faimosul a spus că și-a propus să nu vorbească prea mult și vrea ca telespectatorii să-și formeze propriile opinii.

Despre Otilia a spus că este o fată care își dorește să reușească și luptă pentru a-și atinge obiectivul.

În ceea ce-l privește pe Emil Rengle, Robert Niță a spus că i se pare absurd faptul că fostul câștigător de la Românii au talent vorbește despre falsitate.

„Nu aș vrea să o îngrijorez pe mama ei sau să-și facă probleme. Otilia este una dintre concurentele care își doresc să reușească. Otilia suferă de o cistită, o răceală caracteristică pentru doamne.

Cred că a avut-o și Rengle la un moment dat. Mi-au trimis niște prieteni niște link-uri și mi se pare științifico-fantastic să vorbească Rengle despre falsitate.”,

Mama Otiliei Bilionera îi vrea eliminați pe Emil Rengle și Laura Giurcanu

Pe parcursul emisiunii a intrat în direct și Adriana Brumă, . Faimoasa a avut un conflict cu Emil Rengle, în urma căruia a izbucnit în plâns.

Mama artistei este de părere că Emil Rengle nu i-a permis fiicei sale să-și spună punctul de vedere. Mai mult și-ar dori ca atât el, cât și Laura Giurcanu să fie eliminați din competiția Survivor România 2022.

„Nu-mi place Rengle. Cred că el, în primul rând, mereu se ia de toată lumea. Și nu-mi place nici Laura. Pentru că mie nu-mi place superioritatea. Și acolo sunt multe persoane care se cred superioare celorlalți.”, a declarat Adriana Brumă.