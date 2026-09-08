Robert Niță cere excluderea CFR-ului și lansează acuzații dure: „E o păcăleală ce se întâmplă acolo!”

ADVERTISEMENT

FRF a decis în urmă cu mai multe săptămâni ca echipele care nu au drept de promovare din liga secundă în Superliga să nu poată evolua în play-off. Este și cazul CSA Steaua. Urmând aceeași logică, Robert Niță e de părere că nici CFR Cluj nu ar trebui să aibă drept să evolueze în play-off, pentru că prezența clujenilor acolo doar ar „încurca” competiția.

Robert Niță nu o vrea în play-off pe CFR Cluj, formație aflată în insolvență

De altfel, fostul jucător al Rapidului crede că insolvența celor de la CFR Cluj e doar un mod prin care clujenii „păcălesc” un sistem vulnerabil. CFR Cluj a rămas fără mai mulți jucători importanți, însă va avea voie să legitimeze alți jucători în ultimele ore din mercato, după ce și-au plătit o parte din datorii și FIFA le-a ridicat interdicția la transferuri.

ADVERTISEMENT

„Nu știu dacă CFR chiar e atât de încercată de insolvența asta pe cât lasă cei de acolo să se vadă. Până la urmă, ei pierd niște jucători, dar ei aveau un lot de 28 de jucători, legitimează zilele astea 6-7 jucători, după 8 septembrie, când se termină perioada, vor avea posibilitatea să aducă niște jucători declarați liberi înainte de finalul perioadei.

, CFR fiind puțin mai slabă decât în anii precedenți. Pentru jucători… vin în România, îi poți păcăli, că e păcăleală în mare parte ce se întâmplă la CFR, că vor avea un sezon bun și vor pleca în altă parte și, fiind în insolvență, își vor lua banii lună de lună. Atunci poți să găsești jucători care vor să își relanseze carierele și să aibă și certitudinea că la o ofertă cât de cât ok vor fi lăsați să plece pentru că clubul are nevoie de bani”, a răbufnit Robert Niță la

ADVERTISEMENT

Robert Niță spune că Vasile Maftei „plânge” și acum după banii pe care nu i-a primit de la CFR Cluj

Totodată, Niță nu înțelege de ce CFR Cluj este lăsată să joace în play-off, doar pentru a „încurca competiția”. „De ce să fie lăsată să joace în play-off? Pentru ce? Să încurce competiția? Știi ce nu e normal? Că oamenii au mai mințit o dată, au mai păcălit o dată. Maftei plânge și acum după banii ăia, după 100 și ceva de mii de euro. Și ca Maftei mai sunt!

ADVERTISEMENT

S-a spălat, s-a uitat! , poate cea mai bună echipă românească, dar nu poți tu, în insolvență, care nu ți-ai plătit angajații de un an, de doi, de trei și tot fac ăia memorii, să intri în concurență cu mine, care îi plătesc la zi și sunt o echipă corectă și să faci ofertă de 25.000 de euro salariu pe lună, că jucătorul ăla vine la tine. Ce să cauți tu în play-off dacă nu ai drept să joci în cupele europene?”, a răbufnit Robert Niță la VOYO SPORT LIVE.