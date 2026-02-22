Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Robert Niţă continuă războiul cu Florin Prunea: “Vorbim de pechinezul ăsta?! Omul trăieşte din răutăţi şi oricum nu înţelege nimic!”

Continuă războiul de la distanță dintre Florin Prunea și Robert Niță. Fostul rapidist i-a transmis un nou răspuns după cel mai recent atac al fostului portar român.
Mihai Dragomir
22.02.2026 | 15:50
Robert Nita continua razboiul cu Florin Prunea Vorbim de pechinezul asta Omul traieste din rautati si oricum nu intelege nimic
EXCLUSIV FANATIK
Robert Niță nu dă înapoi. Ce replică i-a oferit lui Florin Prunea. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Războiul dintre Florin Prunea și Robert Niță continuă. Cei doi foști fotbaliști, actualmente analiști, se atacă de la distanță. Ce replică i-a dat de data aceasta în direct fostul rapidist.

Robert Niță i-a răspuns lui Florin Prunea

Rivalitățile din fotbalul românesc continuă și în afara terenului de joc. Florin Prunea a lansat recent un nou atac la adresa lui Robert Niță, iar războiul dintre cei doi analiști continuă.

ADVERTISEMENT

După ce s-au contrat nu cu mult timp în urmă, Robert Niță i-a oferit o nouă replică fostului portar român. Specialistul FANATIK nu s-a ferit de cuvinte și a spus lucrurilor pe nume.

„Îl roade și pe el. Un om care 30 de ani a suferit de sindromul omului invizibil, acum când se vede și el important pe TikTok, ce să-i răspund? Are dreptate și domnul MM Stoica. Ce să-i răspund lui Prunea, că oricum nu înțelege. Așa că evităm subiectul. 

ADVERTISEMENT
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din...
Digi24.ro
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA

Le povestea colegilor că, aici, când m-a văzut a venit să mă salute. Și când a auzit că e Lupu invitat, a coborât pe la subsol. Hai mă, vorbim de pechinezul ăsta. Ce treabă să am eu cu Prunea? I-am dat un voleu de la 16 metri pe Giulești, de n-a văzut-o!”, a spus inițial Robert Niță.

ADVERTISEMENT
S-a aflat! Motivul pentru care Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac s-au despărțit
Digisport.ro
S-a aflat! Motivul pentru care Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac s-au despărțit

Cum l-a caracterizat Robert Niță pe Florin Prunea. „Din asta trăiește!”

Ulterior, Robert Niță a ținut să spună despre Florin Prunea că se „alimentează” din răutățile pe care le spune: „El are răutăți de genul, dar omul din asta trăiește, ce să faci?

Referitor la magazin, a mai chelălăit el printr-o emisiune, unde e invitat, că mă trimite domnul Șucu să fac cumpărături”, a mai spus analistul la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Robert Niţă continuă războiul cu Florin Prunea

Târnovanu, out de la echipa naţională?! Reacţia FRF după ce portarul a devenit...
Fanatik
Târnovanu, out de la echipa naţională?! Reacţia FRF după ce portarul a devenit rezervă la FCSB: “Este greu!”
Victor Angelescu, reacție clară despre FCSB în play-off: “Nu și-i dorește nimeni! FC...
Fanatik
Victor Angelescu, reacție clară despre FCSB în play-off: “Nu și-i dorește nimeni! FC Argeș merită să fie acolo”. Exclusiv 
Andrei Nicolescu, prima reacţie după Rapid – Dinamo 2-1: “O noapte grea! Orice...
Fanatik
Andrei Nicolescu, prima reacţie după Rapid – Dinamo 2-1: “O noapte grea! Orice am face, Rapidul rămâne un complex pentru noi!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Miliardarii din fotbalul românesc se extind în Europa! Afacerea de 14 milioane de...
iamsport.ro
Miliardarii din fotbalul românesc se extind în Europa! Afacerea de 14 milioane de euro finalizată
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!