Robert Niţă continuă războiul cu Florin Prunea: “Vorbim de pechinezul ăsta?! Omul trăieşte din răutăţi şi oricum nu înţelege nimic!”

Războiul dintre Florin Prunea și Robert Niță continuă. Cei doi foști fotbaliști, actualmente analiști, se atacă de la distanță. Ce replică i-a dat de data aceasta în direct fostul rapidist.

Robert Niță i-a răspuns lui Florin Prunea

Rivalitățile din fotbalul românesc continuă și în afara terenului de joc. Florin Prunea a lansat recent un nou atac la adresa lui Robert Niță, iar războiul dintre cei doi analiști continuă.

După ce , Robert Niță i-a oferit o nouă replică fostului portar român. Specialistul FANATIK nu s-a ferit de cuvinte și a spus lucrurilor pe nume.

„Îl roade și pe el. Un om care 30 de ani a suferit de sindromul omului invizibil, acum când se vede și el important pe TikTok, ce să-i răspund? . Ce să-i răspund lui Prunea, că oricum nu înțelege. Așa că evităm subiectul.

Le povestea colegilor că, aici, când m-a văzut a venit să mă salute. Și când a auzit că e Lupu invitat, a coborât pe la subsol. Hai mă, vorbim de pechinezul ăsta. Ce treabă să am eu cu Prunea? I-am dat un voleu de la 16 metri pe Giulești, de n-a văzut-o!”, a spus inițial Robert Niță.

Cum l-a caracterizat Robert Niță pe Florin Prunea. „Din asta trăiește!”

Ulterior, Robert Niță a ținut să spună despre Florin Prunea că se „alimentează” din răutățile pe care le spune: „El are răutăți de genul, dar omul din asta trăiește, ce să faci?

Referitor la magazin, a mai chelălăit el printr-o emisiune, unde e invitat, că mă trimite domnul Șucu să fac cumpărături”, a mai spus analistul la FANATIK SUPERLIGA.

