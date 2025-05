Robert Niță, contre dure în direct cu Marius Șumudică: „Oprește-te! Nu ai antrenament?”

Robert Niță a avut contre dure în direct cu Marius Șumudică la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. Tehnicianul Rapidului era pe punctul să atace conducerea clubului, pe motiv că nu i se acordă mână liberă în politica de transferuri, moment în care Niță i-a transmis să se oprească.

Contre dure între Robert Niță și Marius Șumudică

Realizatorul emisiunii „Suflet de rapidist”, cunoscut ca un apropiat al lui Dan Șucu, i-a sugerat subtil lui Șumudică să fie atent la declarațiile sale, când moderatorul Horia Ivanovici l-a întrebat dacă mai multă putere în politica de transferuri l-ar face să se răzgândească față de viitorul său. Antrenorul a anunțat, în exclusivitate pentru FANATIK, că foarte probabil .

„Oprește-te, Horică! Nu există așa ceva la Rapid (n.r.- să i se dea mână liberă în transferuri pentru construcția echipei)”, a fost reacția lui Marius Șumudică, care l-a făcut să intervină pe Robert Niță: „Oprește-te! Șumi, n-ai antrenament?”. Tehnicianul a confirmat că are antrenamentul programat după amiază (n.r. joi), după care Niță i-a transmis: „Pregătește-te de antrenament!”.

Horia Ivanovici i-a explicat lui Marius Șumudică avertismentul lui Robert Niță

„Mă pregătesc de antrenament, stai liniștit!”, a fost răspunsul lui Marius Șumudică, după care Horia Ivanovici i-a spus antrenorului: „Adică știi ce îți spune, de fapt, Robert Niță? Robert Niță îți spune să ai grijă ce declari!”.

„Ce să declar? Nu declar nimic. La Rapid în momentul de față au fost spuse lucrurile pe față. S-a spus că se va mai face un transfer sau două (Robert Niță: Un transfer a fost făcut deja, Șumi, îl știi). Un transfer a fost făcut deja și încă se va mai face un transfer sau poate două.

Robert Niță, contre dure cu Marius Șumudică: „Nu ai spus tu că vrei continuitate?”

Așa a zis domnul Angelescu, că mai e nevoie de încă doi jucători. Că nu se va mai face greșeala să se aducă foarte mulți jucători sau ceva de genul acesta. Așa am văzut peste tot”, a continuat nemulțumit Marius Șumudică, după care Robert Niță l-a întrebat: „Nu ai spus tu că vrei continuitate?”.

: „Eu nu am spus că vreau continuitate. Eu am spus ce s-a întâmplat la alte echipe (Robert Niță: La nivel de lot, nu mă refer la situația ta). Eu nu am vorbit de lot și de continuitate. Nu am vorbit de așa ceva. Când am vorbit? N-am vorbit!”.

Soluția propusă de Horia Ivanovici pentru a rezolva problema de la Rapid

După aceea, moderatorul Horia Ivanovici a arătat cum ar proceda el în cazul lui Marius Șumudică, dacă ar fi în locul lui Dan Șucu și Victor Angelescu: „Robert Niță vrea să spună că dacă se mai aduc doi jucători, unul a fost adus, deci să zicem încă unul sau doi, e pe ideea ca lotul să aibă continuitate. Dar dacă lotul are continuitate, mie mi s-ar părea normal ca acest lucru să se întâmple și pe banca tehnică. Adică să rămână Șumudică! Eu știi ce aș face în locul lui Șucu și Angelescu?

Eu te-aș chema și ți-aș spune așa: ‘Băi, Șumi, e greu cu tine. Liniște nu e cu tine, pentru că tu ai personalitate și spui multe lucruri care deranjează. Dar, uite, noi am analizat și am hotărât. Ori o luăm de la capăt cu alt antrenor. Vrea alți jucători, el nu cunoaște echipa. Ori mergem mai departe cu Șumi.

Și am ajuns la concluzia că mergem mai departe cu Șumi. Uite, Șumi, fă-ți tu lotul. Dar, în limita asta, ți-am adus unul, îți mai aducem maximum doi. Ai mână liberă! Fă-ți tu pregătirea în iarnă unde vrei! Dar dacă echipa în iarnă nu e în primele trei și nu joacă, îți dai tu demisia cu surle și trâmbițe. Noi nu mai facem nimic’. Eu asta aș face. Și gata, punct! Subiect închis”.