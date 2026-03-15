Robert Niță, contre în direct cu Dănuț Lupu după Rapid – Dinamo 3-2: “Ai luat-o pe arătură!” / “Stai că am un 11 în gât!”

Rapid a câștigat un nou meci în fața rivalei Dinamo. Derby-ul dintre cele două a continuat a doua zi la FANATIK SUPERLIGA. Cum s-au contrat Robert Niță și Dănuț Lupu în direct după victoria giuleștenilor în derby.

Contre tari în direct între Robert Niță și Dănuț Lupu după Rapid – Dinamo 3-2

Play-off-ul din acest sezon de SuperLiga a început spectaculos. După victoria lui FC Argeș pe terenul Universității Craiova, cel de-al doilea meci a fost Rapid – Dinamo, chiar în Giulești. Gazdele au luat toate cele 3 puncte după o partidă „nebună”.

A doua zi după , Robert Niță și Dănuț Lupu au avut și ei „meciul” lor în direct la emisiunea FANATIK SUPERLIGA. Cel dintâi expert a subliniat perioada îndelungată de timp de când „câinii” nu au mai învins Rapidul.

„ Tot stadionul a avut încredere, e un mare câștig. De 11 ani n-a mai bătut Dinamo, stai să iau o gură de apă. Am un 11 în gât. Ei pierd de patru etape”, a spus Robert Niță.

Dănuț Lupu nu a ezitat să îi răspundă. Fostul mare jucător român și-a continuat discursul pe ideea faptului că ambele echipe au fost slabe din punct de vedere al fotbalului prestat pe teren.

„Nu, asta înseamnă să joci cu Dinamo. Ai luat-o pe arătură! Dacă jucai cu altă echipă, nu mai aveai… E rivalitate. Au jucat fratele și sora mea ieri, știi? Sunt două echipe la care eu am jucat și la care țin. Nu mă deranjează că a câștigat Rapidul.

Fără să vreau să supăr pe nimeni, două echipe foarte slabe! Vorbesc foarte serios. Păi asta e realitatea. Eu cred că dacă ne uităm puțin așa și comparăm fotbalul, două echipe foarte slabe. Nu poți să spui că avem pretenția ca o echipă din astea două să meargă în cupele europene să adune puncte.

Să dea Dumnezeu să rămână acolo Rapid, să aibă puterea să rămână acolo. Ți-am spus, nu mă deranjează dacă ia Rapidul campionatul. Dar vorbind strict de fotbal, eu cred că sunt două echipe slabe. Pentru fotbalul european, pentru a aduna puncte, pentru a face ceva…

Pentru fotbalul românesc, Rapidul e o echipă bună, e pe primul loc, meritul lor, bravo lor. Dar eu cred că dacă vorbim doar strict de fotbal, două echipe slabe. Cine râde la urmă, râde mai bine!”, a fost răspunsul aprig al lui Dănuț Lupu.

Dănuț Lupu nu vede cu ochi buni viitoarea campioană a României

Ulterior, Dănuț Lupu a ținut să își exprime punctul de vedere cu privire la viitoarea campioană a României. În viziunea sa, oricare formație va câștiga SuperLiga în acest sezon, nu va avea forța necesară pentru a face performanță în cupele europene.

„(n.r. – Vom avea o campioană care merge în Champions League foarte slabă care n-are nicio șansă?) Da, părerea mea. Zero șanse să facă performanță în Europa. Păi cu cine?”, a mai spus Dănuț Lupu la FANATIK SUPERLIGA.