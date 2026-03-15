Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Robert Niță, contre în direct cu Dănuț Lupu după Rapid – Dinamo 3-2: “Ai luat-o pe arătură!” / “Stai că am un 11 în gât!”

Derby-ul Rapid - Dinamo a continuat și a doua zi. Robert Niță și Dănuț Lupu s-au contrat în direct după o nouă victorie a giuleștenilor.
Mihai Dragomir
15.03.2026 | 11:15
EXCLUSIV FANATIK
Contre în direct între Robert Niță și Dănuț Lupu după Rapid - Dinamo 3-2.
ADVERTISEMENT

Rapid a câștigat un nou meci în fața rivalei Dinamo. Derby-ul dintre cele două a continuat a doua zi la FANATIK SUPERLIGA. Cum s-au contrat Robert Niță și Dănuț Lupu în direct după victoria giuleștenilor în derby.

Contre tari în direct între Robert Niță și Dănuț Lupu după Rapid – Dinamo 3-2

Play-off-ul din acest sezon de SuperLiga a început spectaculos. După victoria lui FC Argeș pe terenul Universității Craiova, cel de-al doilea meci a fost Rapid – Dinamo, chiar în Giulești. Gazdele au luat toate cele 3 puncte după o partidă „nebună”.

ADVERTISEMENT

A doua zi după victoria Rapidului cu 3-2, Robert Niță și Dănuț Lupu au avut și ei „meciul” lor în direct la emisiunea FANATIK SUPERLIGA. Cel dintâi expert a subliniat perioada îndelungată de timp de când „câinii” nu au mai învins Rapidul.

Atmosfera a fost senzațională. Tot stadionul a avut încredere, e un mare câștig. De 11 ani n-a mai bătut Dinamo, stai să iau o gură de apă. Am un 11 în gât. Ei pierd de patru etape”, a spus Robert Niță.

ADVERTISEMENT
Dănuț Lupu nu a ezitat să îi răspundă. Fostul mare jucător român și-a continuat discursul pe ideea faptului că ambele echipe au fost slabe din punct de vedere al fotbalului prestat pe teren.

ADVERTISEMENT

„Nu, asta înseamnă să joci cu Dinamo. Ai luat-o pe arătură! Dacă jucai cu altă echipă, nu mai aveai… E rivalitate. Au jucat fratele și sora mea ieri, știi? Sunt două echipe la care eu am jucat și la care țin. Nu mă deranjează că a câștigat Rapidul.

Fără să vreau să supăr pe nimeni, două echipe foarte slabe! Vorbesc foarte serios. Păi asta e realitatea. Eu cred că dacă ne uităm puțin așa și comparăm fotbalul, două echipe foarte slabe. Nu poți să spui că avem pretenția ca o echipă din astea două să meargă în cupele europene să adune puncte. 

ADVERTISEMENT

Să dea Dumnezeu să rămână acolo Rapid, să aibă puterea să rămână acolo. Ți-am spus, nu mă deranjează dacă ia Rapidul campionatul. Dar vorbind strict de fotbal, eu cred că sunt două echipe slabe. Pentru fotbalul european, pentru a aduna puncte, pentru a face ceva…

Pentru fotbalul românesc, Rapidul e o echipă bună, e pe primul loc, meritul lor, bravo lor. Dar eu cred că dacă vorbim doar strict de fotbal, două echipe slabe. Cine râde la urmă, râde mai bine!”, a fost răspunsul aprig al lui Dănuț Lupu.

Dănuț Lupu nu vede cu ochi buni viitoarea campioană a României

Ulterior, Dănuț Lupu a ținut să își exprime punctul de vedere cu privire la viitoarea campioană a României. În viziunea sa, oricare formație va câștiga SuperLiga în acest sezon, nu va avea forța necesară pentru a face performanță în cupele europene.

„(n.r. – Vom avea o campioană care merge în Champions League foarte slabă care n-are nicio șansă?) Da, părerea mea. Zero șanse să facă performanță în Europa. Păi cu cine?”, a mai spus Dănuț Lupu la FANATIK SUPERLIGA.

  • 31 de puncte are Rapid după prima etapă din play-off
  • 26 este punctajul cu care a rămas Dinamo 
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Bombă! Sociologul Gelu Duminică cere depunctarea lui Dinamo după ce a văzut derby-ul...
iamsport.ro
Bombă! Sociologul Gelu Duminică cere depunctarea lui Dinamo după ce a văzut derby-ul cu Rapid
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!