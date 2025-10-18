Robert Niță, cuvinte uluitoare după plecarea lui Cristi Balaj de la CFR Cluj. „Mă bucur!”

Robert Niță, , a comentat în direct . Ce a spus fostul jucător rapidist după decizia luată de fostul arbitru român, dar și ce răspuns a primit.

ADVERTISEMENT

Robert Niță, reacție fabuloasă în direct după ce Cristi Balaj a plecat de la CFR Cluj

Robert Niță nu s-a ferit să reacționeze în direct după ce Cristi Balaj a părăsit postul de președinte de la CFR Cluj. Fostul atacant al Rapidului a mărturisit că se bucură nespus de mult pentru fostul arbitru român, considerând că a luat cea mai bună decizie posibilă.

„Știi că noi mai discutăm și în particular și diplomația și argumentele pe care le aduci tot timpul te caracterizează și sunt în favoarea ta. Îmi puneam întrebarea dacă demisia ți-a fost aprobată sau nu. Vorbești în continuare ca președintele CFR-ului. Eu mă bucur pentru tine, știi că noi suntem și prieteni. Eu mă bucur pentru tine și în sfârșit ai luat decizia cea mai bună!”, a spus Robert Niță.

ADVERTISEMENT

Răspunsul lui Cristi Balaj pentru Robert Niță

Cristi Balaj a răspuns ulterior, spunând că nu regretă perioada petrecută la CFR Cluj, unde a cunoscut foarte mulți oameni cu care a legat prietenii strânse. Fostul oficial al „feroviarilor” a mai spus și că lasă în urmă un proiect serios, construit din greu, dar cu un viitor promițător.

„Da, am cunoscut oameni minunați, aș putea spune, la Cluj. Oameni de ținută, de caracter. Am rămas prieteni cu ei. Nu sunt dezamăgit pentru experiența pe care am avut-o din potrivă, mai ales că am lucrat și cu Dan Petrescu, un om și un caracter excepțional. Iar acum, în ultima perioadă, s-a mai întâmplat și înainte, cu Mandorlini, doi antrenori foarte, foarte buni.

ADVERTISEMENT

Consider că am avut și o echipă bună în management. Aud mulți povestind despre Răzvan Zamfir, Mara și Bilașco, dar noi știm ce am realizat și ce lăsăm în urmă. Nu știu dacă vor rămâne, e decizia lor. Las în urmă un club cu multe perspective!”, i-a răspuns Cristi Balaj în direct la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Robert Niță, propunere în direct pentru Cristi Balaj. „Te aștept!”

Ulterior, mai în glumă, mai în serios, Robert Niță i-a propus lui Cristi Balaj să vină ca invitat în cadrul unei emisiuni speciale, unde să comenteze greșelile de arbitraj, mai ales cele din contul Rapidului la meciurile de la Cluj. Ce răspuns a oferit fostul oficial al ardelenilor.

„Eu abia aștept să comentezi și tu într-o emisiune așa specială, o să facem o ediție specială cu acordul lui Cristi și al lui Horia, să comentezi tu penalty-urile alea nedate ale Rapidului, că vreo 3-4 sunt pe la Cluj, prin zona aia pe acolo. Te aștept!”, i-a spus Robert Niță „Le comentăm și în afara emisiunii, dacă vrei!”, a fost răspunsul lui Cristi Balaj pentru analistul FANATIK.