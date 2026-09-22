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Robert Niţă este unul dintre apropiaţii familiei Şucu. În ultima săptămână în SuperLiga a făcut înconjurul internetului, mulţi criticându-l că s-a îmbrăţişat cu Dan Şucu.

Robert Niţă a început să plângă în direct: „Domnul Şucu a fost alături de mine în momente grele”

Într-o dezvăluire emoţionantă la FANATIK SUPERLIGA, Robert Niţă a început să plângă în direct când a amintit de ajutorul lui Dan Şucu într-un moment delicat, , a suferit o operaţie a ligamentelor încrucişate:

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„Nu e vorba de respect, este vorba despre familie. Când fiul meu, şi asta n-am cum să uit, domnul Şucu a fost alături de mine în momente grele şi atât… A fost singurul om care m-a sunat şi m-a ajutat.

Andreas e bine. A fost singurul om care m-a sunat şi mi-a spus să nu îmi fac nicio problemă. Cât va fi dânsul, Andreas nu va avea nicio problemă de intervenţie chirurgicală, recuperare, refacere, revenire pe teren, dacă va fi cazul.

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Este un lucru care pentru mine a contat enorm. Ca să înţeleagă lumea, e vorba despre o intervenţie chirurgicală care se ridică la suma de 20.000 de euro. Recuperarea durează şase luni, costă zilnic. Să ai o siguranţă şi când un astfel de om este lângă tine, e o garanţie”, a spus Niţă.

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Dan Şucu, mână de ajutor pentru Robert Niţă: „În ce zi să trimit avionul ca să vă ia de acolo?”

Fostul atacant al Rapidului a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că Dan Şucu a trimis avionul în Spania, astfel încât fiul său să aibă toate condiţiile de recuperare.

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„N-ai nicio presiune. Sunt convins că indiferent când s-ar fi întâmplat domnul Şucu şi doamna Diana s-ar fi comportat la fel. Eram în Spania cu Andreas şi m-a întrebat când ne întoarcem. Când poate îndoi piciorul, cu ce ne întoarcem.

El mi-a spus: „Te rog să-mi zici când ai nevoie, în ce zi să trimit avionul să vă ia de acolo”. Mai mult de atât ce poate face un om?”, a spus Robert Niţă la FANATIK SUPERLIGA.

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