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A început să plângă în direct. Robert Niță, dezvăluiri tulburătoare despre relația cu familia Șucu: „Singurul om care m-a ajutat!”

Robert Niţă a început să plângă în direct la FANATIK SUPERLIGA când a vorbit despre ajutorul pe care i l-a acordat Dan Şucu într-un moment delicat, când fiul său Andreas a fost operat.
Marian Popovici
22.09.2026 | 12:05
A inceput sa planga in direct Robert Nita dezvaluiri tulburatoare despre relatia cu familia Sucu Singurul om care ma ajutat
EXCLUSIV FANATIK
A început să plângă în direct. Robert Niță, dezvăluiri tulburătoare despre relația cu familia Șucu: „Singurul om care m-a ajutat!”. Sursa. colaj Fanatik
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Robert Niţă este unul dintre apropiaţii familiei Şucu. În ultima săptămână, bucuria uriaşă pe care a avut-o fostul atacant al Rapidului la primul gol al lui Andrei Şucu în SuperLiga a făcut înconjurul internetului, mulţi criticându-l că s-a îmbrăţişat cu Dan Şucu.

Robert Niţă a început să plângă în direct: „Domnul Şucu a fost alături de mine în momente grele”

Într-o dezvăluire emoţionantă la FANATIK SUPERLIGA, Robert Niţă a început să plângă în direct când a amintit de ajutorul lui Dan Şucu într-un moment delicat, când fiul său Andreas, tot fotbalist, a suferit o operaţie a ligamentelor încrucişate:

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Nu e vorba de respect, este vorba despre familie. Când fiul meu, şi asta n-am cum să uit, domnul Şucu a fost alături de mine în momente grele şi atât… A fost singurul om care m-a sunat şi m-a ajutat. 

Andreas e bine. A fost singurul om care m-a sunat şi mi-a spus să nu îmi fac nicio problemă. Cât va fi dânsul, Andreas nu va avea nicio problemă de intervenţie chirurgicală, recuperare, refacere, revenire pe teren, dacă va fi cazul.

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Este un lucru care pentru mine a contat enorm. Ca să înţeleagă lumea, e vorba despre o intervenţie chirurgicală care se ridică la suma de 20.000 de euro. Recuperarea durează şase luni, costă zilnic. Să ai o siguranţă şi când un astfel de om este lângă tine, e o garanţie”, a spus Niţă.

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Dan Şucu, mână de ajutor pentru Robert Niţă: „În ce zi să trimit avionul ca să vă ia de acolo?”

Fostul atacant al Rapidului a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că Dan Şucu a trimis avionul în Spania, astfel încât fiul său să aibă toate condiţiile de recuperare.

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„N-ai nicio presiune. Sunt convins că indiferent când s-ar fi întâmplat domnul Şucu şi doamna Diana s-ar fi comportat la fel. Eram în Spania cu Andreas şi m-a întrebat când ne întoarcem. Când poate îndoi piciorul, cu ce ne întoarcem. 

El mi-a spus: „Te rog să-mi zici când ai nevoie, în ce zi să trimit avionul să vă ia de acolo”. Mai mult de atât ce poate face un om?”, a spus Robert Niţă la FANATIK SUPERLIGA.

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A început să plângă în direct. Robert Niță, dezvăluiri tulburătoare despre relația cu familia Șucu: „Singurul om care m-a ajutat!”

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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