Robert Niță îl critică pe Clinton N’Jie pentru gestul sfidător la adresa antrenorului: ”Evoluțiile lui au lăsat de dorit. E prima dată când văd că Șumudică face asta”

În ciuda gesturilor de frustrare ale jucătorului, FANATIK a aflat că antrenorul Marius Șumudică, care s-a făcut că nu îl vede în momentul schimbării, împotriva acestuia.

Clinton N’Jie, pus la zid de Robert Niță pentru gesturile făcute în momentul înlocuirii

Momentul delicat creat de Clinton N’Jie în timpul partidei Rapid – UTA 2-0 a fost criticat vehement de Robert Niță la , fostul atacant considerând că jucătorul camerunez este încă dator după transferul în Giulești.

”Este o reacție exagerată care nu își are locul. Un jucător care a fost dorit de antrenor, un jucător care a ajuns la un numitor comun cu conducerea clubului și cred că s-au făcut ceva eforturi pentru a fi adus și un jucător care din momentul în care a venit și a avut toate actele în regulă a jucat titular, chiar dacă evoluțiile lui au lăsat de dorit în anumite momente.

Un jucător care joacă în fața unui Dobre care intră la primul meci și marchează 2 goluri, joacă în fața unui Rareș Pop, un tânăr de perspectivă, under, care este golgheterul echipei. Un jucător care vine cu un CV frumos, la o vârstă bună pentru performanță, dar care deocamdată nu se ridică la nivelul CV-ului și calităților pe care le-a arătat și pe care le are.

Ca orice jucător nou venit într-un grup, într-o țară străină, într-o echipă care nu avea rezultatele dorite, probabil că și el mai are nevoie de timp, poate mai are nevoie de o pregătire centralizată de iarnă făcută cu echipa ca să fie N’Jie ăla pe care îl așteaptă toată lumea și care într-adevăr poate face diferența”, a declarat Niță.

Șumudică a evitat în mod voit contactul cu N’Jie

Analistul FANATIK SUPERLIGA a remarcat faptul că antrenorul Marius Șumudică a evitat să aibă un contact cu Clinton N’Jie în momentul schimbării, tocmai pentru a nu crea un scandal.

”Eu chiar l-am urmărit pe Șumi, pentru că stau undeva în apropierea băncii de rezerve a Rapidului. Are școala asta a vieții, probabil și datorită zonei centrale unde a crescut, are șmecheria asta fotbalistică de a se face că nu vede.

Chiar m-am uitat la el și când apare plăcuța aia cu numărul lui N’Jie, Șumudică îl cheamă pe Boupendza la marginea terenului și stă de vorbă cu el. Stă puțin întors puțin în partea stângă, cât să nu-l vadă pe N’Jie.

Este singurul jucător și e prima dată când îl văd pe Șumi că face o schimbare și nu le aranjează părul, nu-i ia după ceafă, nu-i pupă pe frunte, nu-i îmbrățișează, nu dă mâna cu ei. Se făcea că dă indicații și cred că a procedat bine, pentru că evită un conflict cu un jucător important pentru Rapid, un jucător care vine cu un anumit statut în Giulești și cred că nu este momentul să apară astfel de nemulțumiri individuale când lucrurile încep să meargă și ai nevoie de liniște.

Cred că zilele astea pe care le-au primit libere jucătorii se vor mai așeza lucrurile, se vor calma spiritele și cred că Șumudică trebuie să aibă o discuție particulară atât cu N’Jie, cât și cu Boupendza, dar și de față cu tot grupul pentru a evita astfel de ieșiri care nu aduc liniște și nu fac bine nici grupului, nici clubului și nici antrenorului”, a spus el.

Cine e primul executant de penalty la Rapid

Prezent în studioul FANATIK SUPERLIGA, Florin Gardoș s-a arătat surprins și de când Aaron Boupendza îi ia mingea din mână lui Claudiu Petrila pentru a executa el.

”Vizavi de faza cu penalty-ul, eu nu știu să fi fost la vreo echipă unde să nu fie scris clar executantul numărul 1, executantul numărul 2, executantul numărul 3”, a explicat Gardoș, iar Niță l-a completat.

”De asta am și amintit că trebuie să aibă o discuție și cu Boupendza, la asta mă refeream. Nu știu exact ordinea, de regulă știu că pe foile alea care se lipesc pe pereții vestiarului unde este prezentat primul 11, rezervele, sunt trecuți în partea din dreapta și primii 3 executanți de penalty-uri.

Se poate întâmpla să fie primul executant jucătorul X și să fie deja schimbat și atunci trebuie să fie și a doua și a treia opțiune. În cazul ăsta nu știu exact dacă au fost nominalizați sau erau trecuți pe foaia respectivă, dar din reacția lui Petrila care ia mingea imediat după ce se fluieră penalty cred că el ar fi fost primul desemnat.

Petrila a mai executat penalty-uri, a marcat de regulă. Mă gândesc că era și ziua lui și își dorea să marcheze. Petrila, și din era Lennon, și după venirea lui Șumudică, este unul dintre cei mai constanți și cei mai buni jucători de la Rapid”, a afirmat Robert Niță.

Niță, moment fabulos la un meci al Rapidului

În încheiere, fostul atacant al Rapidului a povestit un moment asemănător în care a fost implicat pe vremea când juca în Giulești, iar pe banca tehnică se afla Mircea Rednic.

”Eu am trăit și pe propria piele și am experiența asta când m-a faultat unul în careu și nici n-am apucat să cad, eram pe sub panourile publicitare și am luat mingea și am băgat-o pe sub tricou ca să nu vină Jean Barbu sau Pancu să o ia să bată ei.

A țipat Mircea Rednic de pe bancă vreo 2 minute: ‘Iencsi tu bați’. A venit Iencsi mai aproape și i-am zis: ‘Pleacă de aici că eu dau’. La un meci cu Brașov cu Giulești.

A fost primul meci după care mi-am schimbat ghetele că am dat în pământ de am rupt vârful la gheată, am avut smocuri de iarbă vreo 2 luni în vârful ghetei, nu am mai putu să le scot de acolo”, a precizat Robert Niță.