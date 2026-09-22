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De-a lungul ultimelor luni, fostul internațional Florin Prunea (58 de ani) l-a ironizat și atacat în repetate rânduri pe Robert Niță (49 de ani). Cele mai recente săgeți au venit în weekendul trecut. Componentul „Generației de Aur” l-a luat din nou în vizor pe fostul jucător de la Rapid, după ce l-a văzut pe acesta cum s-a manifestat în tribune la meciul Rapid – FC Argeș (3-1).

Cum îi răspunde Robert Niță lui Florin Prunea după atacurile repetate la adresa sa

În etapa a 10-a din SuperLiga, Rapid a trecut cu 3-1 de FC Argeș, iar ultimul gol al meciului a fost înscris de Andrei Șucu, în prelungiri. Reușita puștiului de 17 ani a declanșat o explozie de bucurie în zona tribunei oficiale. Acolo erau părinții jucătorului, Diana și Dan Șucu. Lângă cei doi se afla și Robert Niță. Acesta din urmă a reacționat imediat după gol și a sărit în brațele lui Dan Șucu pentru a sărbători reușita.

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Imaginile de pe Giulești nu puteau fi ratate de „hateri”. , cel care nu o singură dată a lansat ironii în direcția lui Niță. Fostul mare portar al naționalei a profitat din plin de moment pentru a-l lua la țintă pe rapidist. Prezent în platoul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Niță a ținut să îi răspundă „criticului” său.

„(n.r. Ce are Prunea cu tine? Din breloc nu te scoate) „Haideți să vă spun ceva și cu brelocul. Eu am avut discuția asta cu domnul Șucu, când a început dânsul să fie din ce în ce mai prezent în viața Rapidului, când a decis nu doar să susțină Academia, să susțină echipa de fotbal, să devină acționar majoritar. Eu lucrurile astea mi le-am asumat. Știam că o să fie niște oameni d-ăștia de ‘cultură’, niște formatori de opinie, niște oameni foarte ‘importanți’, cu opinii pertinente, cu argumente, care vor lătra. Și știam că va veni la pachet. Eu mi-am asumat asta. Dar, din păcate pentru ei sau din fericire, nu știu, cred că ar fi în stare să îmbrățișeze și umbra domnului Șucu”, își începe Niță răspunsul.

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Robert Niță îl distruge pe Prunea: „Un zero barat. A citit doar cărți de vizită!”

În opinia lui Robert Niță, toți cei care îl atacă sunt deranjați de faptul că acesta se află în anturajul lui Dan Șucu (63 de ani). „(n.r. Deranjezi că ești în preajma lui Dan Șucu?) Da, bineînțeles!”. Rapidisul își începe apoi atacul devastator la adresa lui Prunea. Spune despre fostul portar că acesta nu s-a apropiat în viața lui nici măcar de calificativul de breloc.

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„Vorbesc unii care n-au fost niciodată în viața lor nici la calificativul de breloc. Au fost cel mult lideri de sindicat pe strada Mihai Eminescu. După aceea au fost chemați la raport și se gudurau pe lângă cei contestați. Au fost oameni care mergeau pe la DNA să explice ce s-a întâmplat, și cum se întâmpla în arbitrajul românesc. Sunt oameni care au fost prinși conducând în stare de ebrietate mult peste limită, sub influența băuturilor alcoolice.

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Chiar îmi spunea cineva că domnul ăsta (n.r. Prunea) a primit la un moment dat o carte de vizită, care este și ultima carte pe care a citit-o. Când a ajuns acasă a întors-o și scria ‘Visit card’. Apoi s-a chinuit vreo 10 minute să intre s-o viziteze. A crezut că-i muzeu. Cam oamenii ăștia vorbesc”, spune Niță.

Robert Niță a răspuns la fel de dur la întrebarea „Ce îl deranjează, de fapt, pe Florin Prunea față de el?”. „Îl deranjează că el, profesional, este un zero barat. Peste tot pe unde a fost, a fost dat afară. Nicolescu (n.r. președintele de la Dinamo) că nu-l vrea acolo nu e bun, la Federație nu a fost loc, i-a dat în judecată, la Iași s-au convins repede de el. Acum și-a găsit nișa asta, cu țățismele astea, câștigi niște bani, dar până când? Toate au o limită. Te-am lăsat, ai vorbit o dată, de două ori, de trei ori, dar mai găsește și alt subiect că devii penibil mai mult decât ești”.

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Robert Niță, apel la Răzvan Burleanu: „FRF a informat despre derapajele domnului Prunea?”

Este știut faptul că . Robert Niță s-a legat de acest aspect și a făcut un apel la Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, căruia i-a cerut să ia măsuri. Fostul jucător de la Rapid a amintit o serie de derapaje ale „inamicului” său.

„Tu ca țară, tu ca federație, nu ai cum să te lași reprezentată, la nivel de UEFA, de un astfel de om. România a câștigat dreptul de a organiza o competiție europeană. Finala unei competiții europene. Păi dacă acest individ va fi în comitetul de organizare sau va prelua niște oameni importanți de la UEFA să-i plimbe prin București. Păi, domnul Burleanu, comisia de etică a federației, federația a informat despre derapajele domnului Prunea?

Merge pe stadion în calitate de delegat și filmează femei pe acolo și face din ochi la urmăritori. Îl jignește pe Klopp, își bate joc de o ministră a României. Spune în regulamentul UEFA: încălcarea codului de etică și conduită. Păi ce facem, domnule Burleanu?”, mai spune Niță.