Robert Niță intervine în scandalul dintre Diana Șucu și Daniel Pancu! „Orice mamă ar fi reacționat la fel”

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Scandalul dintre Diana Șucu și Daniel Pancu ia amploare, după intervenția lui Robert Niță. Fostul atacant al Rapidului și apropiat al patronilor a intervenit în controversa izbucnită după meciul cu Csikszereda, din cauza lui Andrei Șucu (17 ani).

Robert Niță, de partea Dianei Șucu în disputa cu Daniel Pancu!

Rapid a învins-o cu 2-0 pe Csikszereda, dar victoria giuleștenilor a fost umbrită de un scandal neașteptat. Daniel Pancu l-a titularizat în premieră pe Andrei Șucu, pe care l-a schimbat la pauză cu Rareș Pop. Nemulțumit de evoluția lui Șucu Jr., .

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Declarațiile antrenorului au provocat interpretat drept o replică la adresa lui Daniel Pancu. Ulterior, postarea soției lui Dan Șucu a fost ștearsă, dar controversa a continuat.

Robert Niță, un apropiat al familiei Șucu și un om implicat în pregătirea individuală a lui Andrei, este de părere că reacția mamei tânărului fotbalist a fost una normală.

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„Normal că mama lui (n.r. Diana Șucu) a reacționat pentru că e copilul ei, la meciurile de copii și juniori e la fel, pentru că mamele sunt cele mai gălăgioase, ele știu tot. Orice mamă își apără copilul, de asta a avut reacția asta, dar în același timp dânsa este soția patronului de la Rapid, iar aici se poate interpreta că este atac la Pancu, dar nu cred că e cazul, cred că orice mamă ar fi reacționat la fel”, a declarat Robert Niță, în emisiunea VOYO SPORT LIVE, citat de

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Replica pe care Daniel Pancu i-a dat-o Dianei Șucu

Daniel Pancu nu a rămas nepăsător la reacția soției lui Dan Șucu și a dat replica tot prin intermediul unei postări pe Instagram. „Există un singur mod de a evita critica: fă nimic, spune nimic și fii un nimic”, a fost citatul din Aristotel la poza postată de Daniel Pancu pe contul său personal. Postarea antrenorului a strâns peste 100 de aprecieri la o oră după ce a fost lansată în online.