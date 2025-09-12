Robert Niță ironizează transferul stelar de la CFR Cluj după ultimele declarații: “Dacă se trezește așa devreme, până la primul antrenament e obosit!”

Patronul Neluțu Varga a mărturisit că singura condiție pusă de Slimani pentru a se transfera la CFR Cluj a fost , iar acest lucru a fost ironizat de Robert Niță.

Ironiile lui Robert Niță după transferul lui Slimani la CFR Cluj

În cadrul cele mai noi ediții a , Robert Niță s-a arătat contrariat de cererea avută de internaționalul algerian și a glumit pe seama faptului că acesta va fi obosit până la primul antrenament al echipei clujene.

”La Slimani este o mare problemă. Toate cafenelele în Cluj deschid la 07:00 sau la 08:00. Suntem nebuni? El vrea la 06:00. La facultate nu se deschide așa dimineață, tot la 08:00 deschid și ăia. Și la 07:00 dacă ar fi, păi du-te în Dorobanți la ora aia…

Poate să-și bea cafeaua la 06:00 dimineața dacă își ia espressor acasă, o pune în cană și se duce pe bancă în Cluj. Dacă el își bea cafeaua la 06:00, trebuie să se trezească la 05:00, până la 11:00, la primul antrenament e obosit și trebuie să doarmă.

Glumim, dar declarația aia cu condiția asta… Cum să aduci un astfel de jucător, cu CV-ul ăsta și tu să spui că cel mai important lucru pe care și-l dorește ăsta e să bea cafeaua dimineața”, a afirmat Niță.

Nicoliță, încântat de transferul lui Zouma

Cristi Coste, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, a explicat motivul pentru care Islam Slimani a ales să semneze cu CFR Cluj, iar apoi s-a dezbătut și .

”Slimani a venit la Cluj să intre în formă pentru că anul viitor este Mondialul și vrea să prindă lotul Algeriei. Vrea să-și închidă cariera cu încă un Mondial. La el nu se pune problema de bani. La Zouma îți dau dreptate că a câștigat bani mulți, dar un milion de euro să iei în România nu e puțin”, a spus Cristi Coste.

Fostul internațional Bănel Nicoliță este de părere că Zouma, fostul său coechipier de la Saint-Etienne, este un transfer extraordinar pentru CFR Cluj. ”Față de ce a adus CFR-ul pe Batista, când l-a adus de la Real Madrid, eu zic că Zouma… O să vedeți. E profesionist.

Nu am mai vorbit cu el în ultima vreme. O să plec într-o zi la Cluj că vreau să stau de vorbă cu el. Un om deosebit, un caracter frumos, din păcate a făcut o greșeală atunci cu pisica și de acolo i se trage. Uite ce înseamnă un gest necontrolat”, a declarat Nicoliță.