Robert Niță, poveste memorabilă cu marele Ivan Patzaichin: „Se ducea noaptea și muta geamandurile!”. Antrenamentul spartan prin care a creat campioni

Robert Niță și-a amintit o poveste memorabilă cu Ivan Patzaichin după ce a auzit interviul oferit de Marian Enache şi Andrei Cornea pentru FANATIK. Fostul atacant de la Rapid București a rămas uimit când a văzut antrenamentul spartan al marelui canoist.

Robert Niță, poveste memorabilă cu marele Ivan Patzaichin: „Se ducea noaptea și muta geamandurile!”

Marian Enache şi Andrei Cornea au scris istorie în Franța, câștigând medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Paris în proba de dublu vâsle. Cei doi sportivi români au vorbit pentru FANATIK despre .

Robert Niță și-a amintit un moment special din copilărie cu marele Ivan Patzaichin după succesul celor doi și l-a povestit la FANATIK SUPERLIGA. Show-ul este în direct pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

„Eram copil și am mers cu părinții la Cumpăna, era și lotul național de canotaj sub coordonarea lui Ivan Patzaichin. La un moment dat a venit un tir și au montat cortul, unde era sala de forță. Domnul Patzaichin se ducea noaptea și muta geamandurile cu câțiva metri.

Îi făcea să tragă mai tare să le arate că este nemulțumit că nu scot timp. În anii ‘60 aveau trei antrenamente pe zi. Se trezeau dimineața la ora 6, nici nu mâncau și se băgau antrenament. Veneau înapoi, mâncau micul dejun, odihnă, antrenament la ora 11, masă, odihnă și antrenament din nou la 5.

În discuțiile de la cabană spuneau că cel mai greu de suportat nu este antrenamentul fizic, ci izolarea și singurătatea în care trăiesc. 10 luni pe an erau în cantonament. Bravo lor, e o muncă titanică”, a spus Robert Niță.

Ioana Vrînceanu şi Roxana Anghel au adus o nouă medalie României: „E un vis împlinit”

Echipajul de dublu rame feminin al României a obținut medaliile de argint la Jocurile Olimpice de la Paris. în exclusivitate pentru FANATIK la sfârșitul cursei.

„E un vis împlinit, am muncit mult pentru această medalie. Părea imposibilă acum două luni. Am avut niște antrenamente grele, parcă nu ne regăseam. Dar se pare că a fost al nostru concursul și am reușit să câștigăm o medalie.

A fost o cursă bună. Am zis de la început că o să plecăm mai bine, pentru că dată prim parte a fost cam lentă, data trecută. Trebuia să ne facem treaba noastră. Asta am făcut până la final. Am știut ce avem de făcut.

Mai avem treabă. Mai avem și mâine o cursă. Am încercat să stăm cât mai departe de rețelele sociale, de tot. Mergem să ne refacem, iar după o să ieșim la antrenament cu colegele noastre”, a spus Ioana Vrînceanu.