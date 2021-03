Robert Niță, povești uluitoare din vremea când a jucat la Steaua: ”Îmi dădea bani să mânânc”

Fostul atacant Robert Niță a dezvăluit câteva povești uluitoare din vremea când a jucat la Steaua București și și-a amintit că cel care a avut grijă de el în acea perioadă era Basarab Panduru.

Niță a fost erou celebrului meci Dinamo – Foresta Fălticeni 4-5, după ce în minutul 61 scorul era de 4-0 în favoarea ”câinilor”.

Legitimat la începutul carierei la Steaua București, fostul fotbalist îi ia apărarea lui Gigi Becali în scandalul palmaresului dintre FCSB și echipa Armatei.

Povești de neuitat cu Robert Niță la Steaua

”Am prins și eu două dușuri la Steaua și m-am schimbat de două ori în vestiar, mă spălam cu șamponul lui Panduru. Îi mai spălam mașina lui Costel Gâlcă. Le spălam, acolo, la tenis, era Opel Calibra. La 17 ani să-ți dea ăla cheia, mai făceai vreo două ture prin complex. Dacă era cu selfie atunci, îmi făceam selfie când le spălam. Mașina aia era șmecheră atunci”, și-a început Robert Niță poveștile din vremea când juca la Steaua.

”Panduru m-a luat sub aripa lui. Îmi dădea bani de taxi. Îmi dădea bani să mânânc, îmi dădea parfum, ph 5,5, Intesa, mă spălam cu șamponul lui, after-shave. Eu îmi dădeam pe haine și-i ziceam mamei să nu spele tricoul două săptămâni. Mă dădeam mare la colegi”, a spus fostul atacant pentru as.ro.

”Mi-a dat Panduru o gentuță cu de toate, el cred că a vrut să le arunce și mi le-a dat mie. Aveam deodorant Intesa, stick, aveam de toate. Mergeam cu gentuța de la Panduru pe sus, mă vedea soldatul de la poartă de la Ghencea de la 200 de metri. Am și acum gentuța de la Panduru”, și-a amintit Niță.

La petrecere cu pantalonii tatălui său

”Am fost la o petrecere și am luat pantalonii lui tata, seara, la 8-9, a fost ziua cuiva, pe undeva prin centrul vechi. Tata mi-a zis că la 12 să fiu acasă, aveam 16-17 ani. Eu aveam doar trening. Mi-a zis Panduru să merg cu el, dar eu am zis că mă duc acasă să mă schimb.

Când m-am uitat în șifoner, aveam doar pantalonii de la uniformă și treningul. Am luat pantalonii lui tata, i-am strâns de două ori. Eram un fel de Fernando de la Caransebeș. M-a luat ăla la intrare că unde mă duc, i-am zis că sunt fotbalist.

M-a lăsat să intru, m-au dus la masă lui Panduru și Gâlcă. Ce jucători erau pe vremea aia acolo. M-au luat să dansez, nu am vrut, îmi era frică să nu-mi cadă pantalonii de pe mine. Până la urmă m-a luat Panduru și dansam și eu acolo, cred că m-am dus din 10 în 10 minute la baie”, a afirmat amuzat Robert Niță.

Cum a fentat Robert Niță taxiul chemat de Panduru

”Tata mi-a zis să-l sun pe fix dacă întârzii, că ei aveau în Opel telefoane din alea mari. Tata îmi dăduse bani de taxi, eu nu l-am mai sunat. Panduru mi-a chemat taxi, mi-a zis și tata să iau taxi, dar eu mă gândeam că o iau pe jos.

Când am auzit că mi-a chemat taxi, am zis, mamă, ce fac acum. Mi-a dat Panduru bani să plătesc taxi. M-a dus ospătarul până la mașină și nu mai pleca de acolo. Taximetristul mi-a deschis ușa, am intrat în mașină. I-am zis să stea puțin.

M-am uitat la bani, să văd ce am mai mărunt, am luat de acolo ceva simbolic și am zis că mă dau jos, că mai stau puțin. I-am dat șoferului pentru deranj, ăla încântat, mi-a mulțumit și am luat-o pe jos. Am plecat repede să nu iasă vreunu să mă vadă.

Am ajuns după vreo oră și ceva acasă. Era lumina aprinsă și mă gândeam ce bătaie o să-mi iau. I-am zis că am mai stat cu băieții, i-am dat o parte din bani, i-am zis că asta mi-a rămas de la taxi, iar restul i-am băgat la buzunar, și pe cei de la Panduru”, a mai povestit fostul fotbalist.