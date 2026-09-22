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În minutul 90+4 al meciului Rapid – FC Argeş, scor 3-1, . A fost primul gol al jucătorului în vârstă de 17 ani în SuperLiga. Camerele s-au mutat pe , iar imaginea cu Robert Niţă care sare în braţele patronului a devenit virală şi foarte comentată în spaţiul public.

Robert Niţă, replică pentru hateri după bucuria de la golul lui Andrei Şucu: „E penibil să mă justific”

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Robert Niţă rupe tăcerea despre bucuria uriaşă de la golul lui Andrei Şucu şi le-a răspuns contestatarilor, spunând că este penibil că trebuie să îşi justifice bucuria:

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„A fost bucuria foarte mare. Nu întâmplător am venit îmbrăcat la fel, era închis la spălătorie. Miros a investitor, a milionar, a patron. Am văzut comentariile. Mi se pare penibil să mă justific şi să justific bucuria. Nu am venit pregătit, nu am cizme de cauciuc.

O să le răspund celor care au tot comentat. Din fericire pentru mine, nu mă pot coborî la nivelul lor nici ca exprimare, nici din punctul de vedere al comportamentului. Andrei Şucu, întâmplător sau nu, după o discuţie pe care am avut-o cu familia Şucu, cu domnul Şucu şi doamna Diana într-un moment mai puţin bun din punct de vedere sportiv pentru el, la o vârstă fragedă, când e greu fără a fi ghidat, sfătuit, văzând şi tot ce se întâmplă cu evaluarea acestui copil de către aşa zişi specialişti, am avut o discuţie cu familia.

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A fost în urmă cu doi ani şi jumătate. Avea 15 ani. Este un copil care trăieşte fotbal. Dacă alţi copii de vârsta lui erau supuşi unei asemenea presiuni mediatice, probabil că renunţau. În afară de presiunea mediatică, era felul de a fi mai vulcanic al antrenorului de la echipa de club. Nu erau recepţionate cum trebuie de către toţi copii”, a povestit Robert Niţă.

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Robert Niţă, antrenamente individuale cu Andrei Şucu: „N-am ieşit să vorbesc despre asta. Sunt lucruri de familie”

Fostul atacant al Rapidului a dezvăluit că Dan Şucu l-a rugat în urmă cu câţiva ani să facă antrenamente separat alături de Andrei Şucu. Niţă spune că tânărul jucător a făcut multe sacrificii pentru a ajunge la acest nivel:

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„Este un antrenor vulcanic, care îşi dorea foarte mult. Ţipa, gesticula, era mereu vocal pe marginea terenului şi fiind vorba de nişte copii de 14-15 ani, unii erau demoralizaţi. Având discuţia cu domnul Şucu, el mi-a spus: „N-ai putea să îl ajuţi pe Andrei?”. Şi am început să facem antrenamente individual. Specialiştii vorbesc şi de mentorat, din păcate, ăsta este nivelul. Dar n-am ieşit în faţă să vorbesc despre asta. Sunt lucruri de familie.

Mergeam pe bază la Coresi, pe un teren sintetic. Acolo aveai intimitate. Doar eu cu el. Venea de la şcoală. Copilul ăsta a făcut foarte multe sacrificii. Făceam de două ori pe săptămână în jur de 60-70 de minute. Câteodată mai chemam şi un portar. Am evitat să ştie multă lume, să fie catalogat într-un anumit fel. La un moment dat erau discuţii: „De ce nu face cu altcineva?” A trecut un antrenor prin faţă pe la Coresi: „De ce face cu Niţă?” Uite pentru că aşa a decis Niţă şi cu familia.

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Stau foarte mult cu copilul ăsta. Chiar glumeam cu domnul Şucu după meci (n.r. cu FC Argeş). Am mai stat seara să discutăm şi la un moment dat mi-a spus: „Tu ai stat cu copilul ăsta mai mult decât am stat eu”. Normal că te bucuri. N-ai cum să nu te bucuri. Ieri (n.r. luni), că echipa a avut patru zile libere, am făcut un teqball. A fost tensiune pe copil şi era nevoie de o distracţie. Am lucrat de la şcoala alergării până la exerciţii de finalizare. Copilul avea nevoie de încredere. Cum îi dai încredere unui jucător? Are încredere când marchează, când face anumite exerciţii de finalizare. După meci am coborât la vestiar şi primul lucru a fost să ne îmbrăţişăm. Bine că nu erau camere de luat vederi pe acolo”, a spus Robert Niţă la FANATIK SUPERLIGA.

Cum a reacţionat Andrei Şucu după gol: „Ţi-am zis să ai încredere în mine, că o să reuşesc”

Fostul atacant al Rapidului a povestit ce a discutat cu Andrei Şucu după meci. Tânărul jucător era nerăbdător să intre şi i-a amintit când îi spunea să aibă încredere în el. Pancu voia să îl introducă mai repede, dar a venit golul de 2-1 şi a fost amânată schimbarea:

„Am coborât din tribună în zona vestiarelor. Şi mi-a zis: „Ţi-am zis să ai încredere în mine, că o să reuşesc! Uite că am marcat”. Tot timpul îmi spunea. În ultima perioadă, fiind în anturajul echipei mari, a început ca titular un amical din vară. A mers la Ştefăneşti şi devenise nerăbădător. A vrut să îl bage la 2-0, dar a venit golul de 2-1.

Eu tot timpul îi ziceam, că nu mai avea răbdare: „Ai răbdare, trebuie să fie o conjunctură favorabilă. Trebuie să fie un rezultat favorabil. E greu şi pentru tine să te arunce la 0-0 sau 0-1 pentru adversar”. Şi asta mi-a zis: „Ţi-am spus că trebuia să intru mai repede, ţi-am zis să ai încredere în mine”.”, a povestit Robert Niţă la FANATIK SUPERLIGA.