Robert Niță și Dănuț Lupu, contre dure în direct după scandalul dintre Alex Dobre și suporterii Rapidului: ”Știi cât m-au înjurat pe mine?” / ”Tu le arătai fundulețul”

Alex Dobre cu suporterii Rapidului la finalul meciului pierdut cu FC Hermannstadt în etapa a 10-a din SuperLiga, iar Robert Niță și Dănuț Lupu au discutat în contradictoriu pe această temă.

Scandalul dintre Dobre și suporterii de la Rapid, comentat de Dănuț Lupu și Robert Niță

Aflați în studioul , Robert Niță și Dănuț Lupu au avut păreri diferite în ceea ce privește conflictul iscat între căpitanul Rapidului și suporteri, iar de aici a ieșit o discuție extrem de aprinsă.

”Cea mai mare problemă a voastră (n.r. – a Rapidului) acum este Dobre. Dacă nu va avea niște evoluții bune și nu va trece peste episodul cu galeria va fi o problemă foarte mare”, a deschis Lupu subiectul.

”Și el e de înțeles. Ok, greșește că se duce, dar se duce în semn de respect. Nu poți să-l înjuri în halul ăla. Nu înjuri un adversar și îl înjuri pe al tău? Prea tare. Dăduse gol”, a intervenit Niță. ”Știi cât m-au înjurat pe mine?”, l-a întrebat Lupu, iar Niță a replicat imediat: ”Și tu n-ai răspuns? Lăsai capul în jos, îți făceai chica și plecai în vestiar?”.

Lupu, gest fabulos când era înjurat de suporterii Rapidului

”Eu îmi legam șireturile”, a glumit Dănuț Lupu, iar Robert Niță a oferit o replică fabuloasă: ”Păi le arătai fundulețul”. ”Nu poți să te cerți cu 10.000 sau cu 300”, a mai spus Lupu.

”E clar că nu trebuia, dar el s-a dus din respect față de suporteri să-i aplaude”, a conchis Niță, iar ultimul cuvânt în acest subiect i-a aparținut tot lui Dănuț Lupu: ”Nu are experiență, dacă avea nu se ducea”.

