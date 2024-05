Robert Niță și Dănuț Lupu au început cu o discuție ușor înțepătoare legată de Rapid, însă lucrurile s-au încins când s-a ajuns la antrenorul Bogdan Lobonț.

Robert Niță și Dănuț Lupu, scandal în direct la Fanatik SuperLiga. Motivul? Bogdan Lobonț, fostul antrenor al Rapidului!

Robert Niță și Dănuț Lupu nu sunt pe aceeași lungime de undă legată de poziția pe care o are Bogdan Lobonț la Rapid. Fostul atacant al Rapidului este de părere că fostul mare portar al României ar trebui să facă pasul ca principal la altă echipă, pe când să rămână în cadrul clubului, chiar dacă a fost principal.

ADVERTISEMENT

Dănuț Lupu: “Tu ce cauți în emisiune? Nu te duci la stadion la Rapid?”

Robert Niță: “E la ora două conferința. Nu ești bine informat, prietene. Informația crește calitatea. La Dinamo nu e la fel?”

Dănuț Lupu: “Credeam că vrei să prinzi loc în tribună”.

Robert Niță: “Nu, că se ține la sala de conferințe. Nu o ține pe picior, nu e jucător. Arată ca un jucător, încă, dar nu e”.

ADVERTISEMENT

Dănuț Lupu: “ . Ori ești frate până la capăt, ori nu ești”.

Robert Niță: “Trebuie susținut. A decis cine trebuia să decidă. Frăția e una și profesionalismul e altceva”.

ADVERTISEMENT

“Ce sunt gesturile alea bancă?”

Dănuț Lupu: “Unde l-a susținut pe Lobonț? I-a fost rău și l-a dus la spital sau cum?”

Robert Niță: “Eu am spus că pentru cariera lui viitoare nu îi stă bine să facă gesturile acelea pe bancă. Dar tu te uiți de la televizor”.

Dănuț Lupu: “Și tu îl vezi din tribună? Deci nu ai televizor acasă”.

Robert Niță: “Am alb-negru și nu se văd brățările”.

Dănuț Lupu: “Se agită non-stop pe margine”.

Robert Niță: “Mie mi se pare că e calm”.

Dănuț Lupu: “E vina lui că cei din conducere îl pun să stea în continuare la echipă?”

“Lobonț trebuie să se hotărască ce antrenor vrea să fie”

“Eu cred că pentru fostul mare fotbalist Lobonț trebuie să se hotărască ce fel antrenor va fi. Din punctul meu de vedere nu poți să fii o dată cu portarii, o dată principal și pe urmă secund. Pe urmă iar să fii cu portarii.

ADVERTISEMENT

“Cum a zis și Bogdan Stelea. ‘Am avut multe oferte să fiu antrenor de portari, dar dacă am mers pe linia asta de principal și nu am oferte, asta e, stau acasă’. Nu poți să faci pasul ăsta după ce ai fost masculul alfa într-un vestiar cu 25 de inși.

După te duci iei sacul cu mingii, te duci într-un colț și ‘Hai, dați drumul la încălzire’ și așa mai departe. Cred că și lui îi era mai ușor dacă venea din altă parte în postura de principal al Rapidului. Într-adevăr, a fost un moment greu și a acceptat asta. Dar era greu să confirme la Rapid”, a mai spus fostul atacant al Rapidului la FANATIK SUPERLIGA.

“Nu sunt prieten cu Lobonț, dar dacă echipa îi oferă posibilitatea să rămână în continuare și el acceptă. Eu am făcut asta la CS Dinamo. Eram președinte și apoi am antrenat 4 etape. A fost nevoie. Dacă îl lua din afara clubului era diferit, dar când nu are pe cine să aducă”, a explicat fostul dinamovist la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

“Și-a făcut datoria și a ajutat clubul”

Robert Niță: “L-au pus pentru că au avut încredere în el, nu pentru că nu are pe cine”.

Dănuț Lupu: “Avea contract și nu au vrut să mai aducă pe altul”.

Robert Niță: “Ce vorbești? Și ce dacă avea contract? Bergodi nu avea contract sau Gigi secundul?”

Dănuț Lupu: “Nu au vrut să mai plătească pe altcineva. Eu nu știu cu ce antrenor puteau să facă mai multe decât a făcut Lobonț”.

Robert Niță: “Cu Bergodi sau cu Șumudică. Soluții au fost. Mie nu mi se pare OK pentru el ce se întâmplă”.

“Dar pe Lobonț nu cred că îl interesează asta. El și-a făcut datoria cu portarii. Clubul i-a propus să fie principal câteva etape. Și el a acceptat ca să ajute clubul. Era conștient că o să vină altcineva. Eu l-aș pune în continuare antrenor cu portarii”, a încheiat Lupu la FANATIK SUPERLIGA.

Robert Niță și Dănuț Lupu s-au certat pe subiectul Bogdan Lobonț la Rapid