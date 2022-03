Robert Niță și Emil Rengle, scandal monstru, în direct. Ce și-au reproșat concurenții de la Survivor România

Faimoșii din Republica Dominicană sunt implicați într-un scandal monstru, care s-a iscat mai întâi pe rețelele de socializare. Acum cei doi concurenți au lăsat social media și s-au certat în direct, într-o emisiune de la Pro TV.

Robert Niță și Emil Rengle, față în față după Survivor România. Au iscat un adevărat scandal

Robert Niță și Emil Regle și-au reproșat foarte multe lucruri, după ce sportivul l-a comparat pe dansator cu antrenorul Ionuț Chirilă. s-a atacat pentru că a fost numit „antrenoare” de câștigătorul de la „Românii au talent” (2018).

Coregraful a ținut să puncteze faptul că s-a simțit lezat de reacțiile fostului coleg de la Survivor România, care a lăsat mai multe mesaje de hate pe social media. Cei doi au iscat o dispută aprinsă în emisiunea lui Cătălin Măruță.

„Eu și Emil Rengle nu am avut ocazia să discutăm. S-a rupt totul când am ieșit din concurs și am văzut declarațiile lui despre mine, m-a numit «antrenoare»”, a spus Robert Niță, notează .

„Tu ai avut glume despre orientarea mea sexuală. Ai dat un exemplu greșit!”, a completat Emil Rengle, mai arată sursa menționată mai devreme.

„Dar exprimarea ta este bună?”, a fost curios să afle Robert Niță.

„Eu te-am urmărit și cu strategia. Dacă aveam un tata ca tine care nu accepta glume… Ai greșit, este un bullying pe care l-ai făcut! Ai făcut zeci de postări de hate! El (n.red Robert Niță) a fost singurul care a stat pe bancă în Survivor. A continuat jocul în afara concursului, el «bărbatul» fiind”, a mai spus Emil Rengle.

„Aș fi preferat să mă îmbăt dacă la maternitate aș avea un fiu care ar răspunde așa ca tine. Și școală am la fel de multă cât ai tu vacanță!”, a încheiat Robert Niță.

Robert Niță și Emil Rengle, dispută aprinsă după Survivor România

Emil Rengle este văzut ca cel mai periculos din istoria competiției sportive din Republica Dominicană, după spusele lui Robert Niță. crede că dansatorul este pervers și indecis.

Cei doi foști participanți nu sunt dipuși să lase garda jos, atacurile dintre ei fiind foarte dese. Cel mai probabil nu există cale de împăcare.