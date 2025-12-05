Robert Niță și Gigi Mustață, dialog incendiar înainte de FCSB – Dinamo: “Să-mi dai invitație ca să ieșiți din criză” / „Nu-i problemă”

ADVERTISEMENT

FCSB și Dinamo se întâlnesc, sâmbătă, de la ora 20:30, pe Arena Națională. Roș-albaștrii vor revanșa după ce, în tur, “câinii” s-au impus, scor 4-3. Gigi Mustață a intrat, deja, în febra derby-ului, pe care îl așteaptă cu maximă încredere. În tribunele celui mai mare stadion din România ar putea să fie prezent și Robert Niță. Pe marginea acestui subiect, fostul fotbalist și liderul Peluzei Nord au avut un dialog incendiar.

Ce i-a cerut Robert Niță lui Gigi Mustață în cazul în care va fi prezent la FCSB – Dinamo

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Mustață s-a arătat optimist că FCSB nu va mai fi învinsă de Dinamo, la fel ca în partida tur.

“Acum câteva zile vorbeam cu cineva și spuneam să nu conducem iar cu 2-0 și să fim bătuți cu 4-3”, a spus Mustață, care nu și-a mai amintit, însă, evoluția scorului.

După ce Cristi Coste, moderatorul emisiunii, l-a pus la curent pe liderul galeriei cu , a intervenit Robert Niță.

“Să-mi dai invitație la meciul ăsta, ca să ieși din criză. Că altfel e groasă! (n.r. întrebat de Cristi Coste dacă se duce la meci) Păi nu am mai fost? Nu știu dacă mă duc, dar am mai fost… Lângă el (n.r. Gheorghe Mustață).

Acolo, ca să trăiești meciul la intensitate. Dacă are și o portavoce în plus ar fi perfect”, a spus fostul fotbalist al Rapidului. “Nu e problemă!”, l-a asigurat, imediat, Gigi Mustață.

Ce apel a făcut Gigi Mustață către jucătorii FCSB-ului

Gigi Mustață așteaptă de la jucători determinare în ultimele trei partide pe care FCSB le mai are de jucat în acest an în SuperLiga, mai ales că suporterii îi vor susține necondiționat. Le atrage, însă, atenția elevilor lui Elias Charalambous că jocurile cu Dinamo și Rapid sunt cele mai importante pentru fanii campioanei României.

“Cred că băieții vor avea atitudine la meciul ăsta și realizează că această partidă este foarte importantă pentru noi, pentru suporteri. Ar trebui să-și dea viața pentru noi. Sper ca ei să înțeleagă lucrurile astea, pentru că noi am fost și suntem lângă ei. Cred că ar trebui să realizeze lucrul ăsta. Vine un meci foarte important, de fapt două meciuri foarte importante. Orice meci e important, dar pentru noi derby-urile cu Dinamo și Rapid sunt cele mai importante.

Sper să luăm și aceste nouă puncte care au mai rămas în joc prin atitudinea lor. Eu zic că au ambiție. Și jucăm în București, nu mai jucăm în deplasare… Cred că am avut șapte deplasări la rând. Avem cu Dinamo acasă, avem la Clinceni și cu Rapid acasă”, a mai spus liderul Peluzei Nord, la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Mustață, mesaj de atenționare pentru jucători

Gigi Mustață, ca de altfel toți suporterii FCSB-ului, așteaptă . De asemenea, le atrage atenția actualilor fotbaliști că riscă să piardă echipa dacă nu-și schimbă atitudinea.

“D-abia așteptăm acele transferuri, să înțeleagă toată lumea că în spatele lor vor veni niște jucători. Dacă nu-și dau ambiția și nu au suflu de fotbaliști că au luat doi ani campionatul și cred că se opresc… Vor veni fotbaliști care îi vor ține pe banca de rezerve. Și nu cred că le convine”, a subliniat Mustață.