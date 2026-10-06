Sport

Robert Niță, umilit în timp ce se afla la cină cu patronul Rapidului: „Șucule, ți-ai scos cățelul la plimbare?”. Fostul atacant l-a dat în judecată pe Florin Prunea

Robert Niță este de părere că Florin Prunea a întrecut orice limită, așa că va acționa împotriva lui în instanță! Care a fost momentul ce i-a umplut paharul fostului atacant de la Rapid
Ciprian Păvăleanu
06.10.2026 | 06:51
Robert Nita umilit in timp ce se afla la cina cu patronul Rapidului Sucule tiai scos catelul la plimbare Fostul atacant la dat in judecata pe Florin Prunea
ULTIMA ORĂ
Robert Niță l-a dat în judecată pe Florin Prunea. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Conflictul de la distanță dintre Robert Niță și Florin Prunea continuă de aproximativ doi ani, însă fostul atacant al Rapidului consideră că s-a întrecut orice limită. În timp ce se afla la cină cu Dan Șucu, un om de pe stradă i-a adresat o replică umilitoare, ce l-a făcut să ia decizia de a-l da în judecată pe fostul portar al naționalei României.

Robert Niță l-a dat în judecată pe Florin Prunea. Episodul care i-a pus capac

De aproximativ doi ani, Robert Niță și Florin Prunea se atacă periodic prin declarații dure de la distanță, însă în ultima vreme lucrurile au escaladat. Fostul portar al naționalei a avut replici mult mai acide la adresa lui Niță, care este un apropiat al Rapidului și al patronului Dan Șucu.

ADVERTISEMENT

Robert Niță a dezvăluit că declarațiile acestuia îi influențează și pe oamenii de pe stradă să-l umilească cu diverse replici ale lui Prunea, fapt ce l-a determinat, în cele din urmă, să-l acționeze în instanță: „Vechea dispută, începută acum doi ani și continuată așa la extrem, a domnului Prunea și cred că s-a depășit cu mult limita și vorbim de toate limitele posibile! Ok, înțelegem nișa, înțelegem că așa trebuie, că așa se vinde, dar este mult prea mult și este nevoie, împreună cu echipa mea de avocați, să luăm atitudine. Cum altfel decât juridic? 

Înțeleg caterinca, înțeleg nevoia de a inventa, de a apărea, de a vorbi, de a-ți menține un loc de muncă, dar până undeva când se depășește cu mult limita și din punctul de vedere al exprimării și așa mai departe. Momentul care a pus capac s-a petrecut într-o duminică. Am ieșit cu domnul Șucu. Probabil este și invidie mare, că domnul Șucu este cine este. Am ieșit într-o duminică după-amiază să mâncăm la un restaurant cu mașina mea. 

ADVERTISEMENT
Ce au dispus judecătorii în cazul trapper-ului Ian, după ce a urinat pe...
Digi24.ro
Ce au dispus judecătorii în cazul trapper-ului Ian, după ce a urinat pe scenă, la Arenele Romane

Ne-am dat jos din mașină. Am parcat în fața restaurantului. Vizavi de restaurant era, cred că e mult spus domn, dar o să spun un domn. Și i-a strigat domnului Șucu de vizavi, eram cu familiile, cât să audă și toți cei de pe terasa restaurantului: ‘Ce faci, băi, Șucule, ți-ai scos cățelul la plimbare?’ Voi ce ați fi făcut în locul meu?”, a explicat Robert Niță conform Voyo Sport 1.

ADVERTISEMENT
Lucrul pe care puțini îl știu despre Luca Niculescu, premierul nominalizat de Nicușor...
Digisport.ro
Lucrul pe care puțini îl știu despre Luca Niculescu, premierul nominalizat de Nicușor Dan. ”Aveam asigurat locul”
Robert Niță l-a acționat în istanță pe Florin Prunea
Robert Niță l-a dat în judecată pe Florin Prunea

Robert Niță a făcut apel și la FRF

Robert Niță l-a atenționat și pe Răzvan Burleanu cu privire la Florin Prunea, spunând că un astfel de personaj nu are cum să reprezinte România, ca delegat UEFA, la meciuri europene. Fostul atacant a cerut măsuri și a enumerat câteva dintre derapajele lui „Hanțu” din ultimii ani.

ADVERTISEMENT

„Tu, ca țară, tu, ca federație, nu ai cum să te lași reprezentată, la nivel de UEFA, de un astfel de om. România a câștigat dreptul de a organiza o competiție europeană. Finala unei competiții europene. Păi, dacă acest individ va fi în comitetul de organizare sau va prelua niște oameni importanți de la UEFA să-i plimbe prin București. Păi, domnul Burleanu, comisia de etică a federației, federația a informat despre derapajele domnului Prunea?

Merge pe stadion în calitate de delegat și filmează femei pe acolo și face din ochi la urmăritori. Îl jignește pe Klopp, își bate joc de o ministră a României. Spune în regulamentul UEFA: încălcarea codului de etică și conduită. Păi ce facem, domnule Burleanu?”, a declarat Robert Niță la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Antena 1, gafe în lanț după România – Suedia 0-1! Confuzie totală în...
Fanatik
Antena 1, gafe în lanț după România – Suedia 0-1! Confuzie totală în direct. Ce a apărut pe post
Jucătorii din Benin, la picioarele lui Messi înainte de retragerea argentinianului: „Toți vrem...
Fanatik
Jucătorii din Benin, la picioarele lui Messi înainte de retragerea argentinianului: „Toți vrem tricoul lui”
Matei Ilie le răspunde criticilor după România – Suedia: „Am tratat fiecare meci...
Fanatik
Matei Ilie le răspunde criticilor după România – Suedia: „Am tratat fiecare meci ca pe un turneu final”. Ce spune despre plecarea lui Gică Hagi
Tags:
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
Bombă! Un nou scandal. Ce ar fi făcut Răzvan Burleanu și Gabi Bodescu...
iamsport.ro
Bombă! Un nou scandal. Ce ar fi făcut Răzvan Burleanu și Gabi Bodescu în Polonia: 'Știți ce-am auzit?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!