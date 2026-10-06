Robert Niță, umilit în timp ce se afla la cină cu patronul Rapidului: „Șucule, ți-ai scos cățelul la plimbare?”. Fostul atacant l-a dat în judecată pe Florin Prunea

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Conflictul de la distanță dintre Robert Niță și Florin Prunea continuă de aproximativ doi ani, însă fostul atacant al Rapidului consideră că s-a întrecut orice limită. În timp ce se afla la cină cu Dan Șucu, un om de pe stradă i-a adresat o replică umilitoare, ce l-a făcut să ia decizia de a-l da în judecată pe fostul portar al naționalei României.

Robert Niță l-a dat în judecată pe Florin Prunea. Episodul care i-a pus capac

De aproximativ doi ani, Robert Niță și Florin Prunea se atacă periodic prin declarații dure de la distanță, însă în ultima vreme lucrurile au escaladat. Fostul portar al naționalei a avut replici mult mai acide la adresa lui Niță, care este un

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Robert Niță a dezvăluit că declarațiile acestuia îi influențează și pe oamenii de pe stradă să-l umilească cu diverse replici ale lui Prunea, fapt ce l-a determinat, în cele din urmă, să-l acționeze în instanță: „Vechea dispută, începută acum doi ani și continuată așa la extrem, a domnului Prunea și cred că s-a depășit cu mult limita și vorbim de toate limitele posibile! Ok, înțelegem nișa, înțelegem că așa trebuie, că așa se vinde, dar este mult prea mult și este nevoie, împreună cu echipa mea de avocați, să luăm atitudine. Cum altfel decât juridic?

Înțeleg caterinca, înțeleg nevoia de a inventa, de a apărea, de a vorbi, de a-ți menține un loc de muncă, dar până undeva când se depășește cu mult limita și din punctul de vedere al exprimării și așa mai departe. Momentul care a pus capac s-a petrecut într-o duminică. Am ieșit cu domnul Șucu. Probabil este și invidie mare, că domnul Șucu este cine este. Am ieșit într-o duminică după-amiază să mâncăm la un restaurant cu mașina mea.

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Ne-am dat jos din mașină. Am parcat în fața restaurantului. Vizavi de restaurant era, cred că e mult spus domn, dar o să spun un domn. Și i-a strigat domnului Șucu de vizavi, eram cu familiile, cât să audă și toți cei de pe terasa restaurantului: ‘Ce faci, băi, Șucule, ți-ai scos cățelul la plimbare?’ Voi ce ați fi făcut în locul meu?”, a explicat Robert Niță conform

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Robert Niță a făcut apel și la FRF

spunând că un astfel de personaj nu are cum să reprezinte România, ca delegat UEFA, la meciuri europene. Fostul atacant a cerut măsuri și a enumerat câteva dintre derapajele lui „Hanțu” din ultimii ani.

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„Tu, ca țară, tu, ca federație, nu ai cum să te lași reprezentată, la nivel de UEFA, de un astfel de om. România a câștigat dreptul de a organiza o competiție europeană. Finala unei competiții europene. Păi, dacă acest individ va fi în comitetul de organizare sau va prelua niște oameni importanți de la UEFA să-i plimbe prin București. Păi, domnul Burleanu, comisia de etică a federației, federația a informat despre derapajele domnului Prunea?

Merge pe stadion în calitate de delegat și filmează femei pe acolo și face din ochi la urmăritori. Îl jignește pe Klopp, își bate joc de o ministră a României. Spune în regulamentul UEFA: încălcarea codului de etică și conduită. Păi ce facem, domnule Burleanu?”, a declarat Robert Niță la FANATIK SUPERLIGA.