Robert Pires, ultimul mare nume care vine în echipa lui Ronaldinho de la Sports Festival. Mirel Rădoi și Eric de Oliveira vor juca pentru Team Romania. Video

Fostul mare fotbalist brazilian Ronaldinho, care , și-a dat acordul de a conduce din teren o echipă de vedete internaționale la Sports Festival.

Ronaldinho are o echipă stelară la Sports Festival

Rând pe rând, organizatorii evenimentului de la Cluj-Napoca care îi vor încânta pe spectatori la ediția din acest an, iar ultimul loc în All Stars Team a fost ocupat de Robert Pires.

Francezul în vârstă de 51 de ani a fost unul dintre cei mai eleganți mijlocași din anii ’90. Campion mondial și european cu reprezentativa Franței, Pires a impresionat și în tricoul lui Arsenal, alături de care a câștigat două titluri în Premier League și două Cupe ale Angliei.

Formația starurilor lumii va fi formată din Julio Cesar, Cristian Zaccardo, Marco Materazzi, Ricardinho, Robert Pires, Wesley Sneijder, Kevin Kuranyi, Adriano și Ronaldinho, iar pe banca tehnică se va afla fostul atacant german Felix Luz.

Rădoi și Eric de Oliveira, în formația României

Și Team Romania este în acest moment completă pentru marele eveniment programat pe 14 iunie, în BTarena. Ultimii doi foști fotbaliști care și-au anunțat prezența sunt Mirel Rădoi, actualul antrenor de la Universitatea Craiova, și Eric de Oliveira, cel mai bun marcator străin din istoria campionatului României.

Formația noastră va fi condusă de pe margine de Ioan Ovidiu Sabău și va fi formată din Bogdan Lobonț, Cosmin Contra, Răzvan Raț, Mirel Rădoi, Florin Cernat, Alexandru Chipciu, Adrian Ilie, Eric de Oliveira și Adrian Mutu.

”Bună ziua, Cluj! Bună ziua, România! Astăzi am prim it cea mai onorantă și frumoasă invitație din viața mea, în România. Am fost invitat la un meci demonstrativ cu legendele, la Cluj, pe 14 iunie, la Sports Festival, alături de Mutu, Contra, Adrian Ilie și alte legende ale României!

Împotriva marii legende Ronaldinho, alături de Adriano, Sneijder, Materazzi și Pires. Așa că, mulțumesc celor de la Sports Festival! Voi fi alături de voi pe 14 iunie. Ne vedem acolo, la Cluj. Hai România”, a fost mesajul transmis de Eric de Oliveira, pe pagina de Facebook a evenimentului.