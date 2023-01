Robert Popa are planuri mari cu FCU Craiova în 2023: „Vreau în play-off și Cupa României”. Video

Robert Popa a fost desemnat unul dintre cei mai de perspectivă jucători U21 din lume, .

Robert Popa are planuri mari la FC U Craiova 1948: „Plec cu același gând, acela de a ne califica în play-off”

Robert Popa este , iar puștiul e optimist odată cu revenirea după o accidentare: „Prima săptămână a fost una de acomodare, de readaptare la efort. Normal, l-am primit bine pe Matheus. Până la urmă a jucat în Brazilia, e brazilian pur sânge. S-a antrenat cu Neymar.

Sper să ne ajute și să facem performanță împreună. Plec cu același gând ca în vară, acela de a ne califica în play-off”.

Portarul oltenilor e de părere că echipa sa poate chiar câștiga un trofeu în acest sezon: „Și Cupa României e importantă. Avem șanse mai mari acolo, dar ne jucăm șansa și pentru play-off cât timp există șanse matematice. Vom lupta până la capăt”.

Cum se simte Robert Popa după accidentare: „Acum sunt 100%”

Robert Popa a ratat derby-ul cu Universitatea Craiova și nu a mai jucat o partidă oficială de pe 13 noiembrie, de la meciul cu FCSB: „Înainte cu două zile de meciul cu CSU, am suferit o ruptură fibrilară pe aductor și din păcate nu am putut să joc niciun meci în luna decembrie. Acum sunt 100% și am început 2023 foarte bine. Mă simt foarte bine și o să dau totul să îmi ajut echipa”.

Ionuț Gurău i-a luat locul între buturi, iar goalkeeperul de 23 de ani venit de la Unirea Slobozia a avut evoluții bune:„Cu siguranță concurența a crescut și chiar îmi pare bine, deoarece asta te motivează de la zi la zi să fi din ce în ce mai bun la antrenamente, să demonstrezi că ești mai bun decât colegul tău”.

Popa deja se gândește la primul meci oficial: „Atmosfera în vestiar este una bună. Fiecare are obiectivul lui să demonstreze, pentru că e o perioadă foarte scurtă și campionatul începe repede. Urmează meciul cu UTA și toți dau maximum la antrenamente să prindă un loc de titular”.

Robert Popa: „Încerc și anul ăsta să fiu printre cei mai promițători tineri U21 din lume”

Robert Popa a prins mare încredere după ce a fost inclus de Football Observatory în topul celor mai promițători fotbaliști sub 21 de ani din lume: „Întotdeauna este loc de mai bine. Eu merg pe această premiză, dar aceste statistici sunt de anul trecut. Acum trebuie să o iau de la capăt și încerc și anul ăsta să fiu printre cei mai promițători tineri U21 din lume.

Orice jucător se gândește la națională. Dar până la urmă trebuie să joc foarte bine, să demonstrez la echipa de club și apoi selecționerii vor decide”, a declarat portarul pentru pagina oficială de Facebook a clubului.