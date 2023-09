Robert Popa, dorit de Daniel Pancu la U21?! “Îmi fac foarte bine treaba!”

România U21 a reușit să se impună în fața Cehiei, scor 2-0, prin golurile marcate de Radaslavescu în 35 și de Doru Andrei în 66. După un joc impecabil, portarul de la FCU Craiova a ținut poarta intactă. Cu evoluții bune atât la echipa de club, dar și la naționala U20, Robert Popa ar putea fi pe lista lui Daniel Pancu la U21.

Robert Popa: “Este o responsabilitate mare banderola de căpitan”

După și o victorie importantă, Robert Popa a vorbit despre meciul cu Cehia. Portarul de la U20 este foarte mândru de purtarea banderolei și speră să continue să o țină și la următoarele reprezentative. Fotbalistul formației craiovene le-a mulțumit suporterilor pentru susținerea de la partida din Târgoviște și speră să scoată un rezultat foarte bun și la următorul meci cu Portugalia.

“Mă bucur că am ținut poarta intactă în debutul meu la naționala U20. Mă bucur că am reușit să îmi ajut echipa și că am câștigat. Este o responsabilitate destul de mare că sunt căpitanul acestei reprezentative și în al doilea rând, o motivație pe viitor să pot munci mai mult să îmi păstrez banderola de căpitan.

Scopul meu este să fiu din ce în ce mai bun. Pentru mine a fost primul meci pe care l-am jucat acasă cu echipa națională, mă bucur mult că a venit așa de multă lume să ne susțină, le mulțumesc foarte mult și mare parte din meritul victoriei este al lor, pentru că au fost alături de noi.

Meciul cu Portugalia trebuie abordat la fel cum am făcut și cu Cehia. Să jucăm simplu și să fructificăm ocaziile pe care le avem. Sunt sigur că vor veni cu orgoliul rănit după 4-0 cu Polonia.”, a declarat Robert Popa, pentru .

Robert Popa, dorit de Daniel Pancu la U21?!

Robert Popa a vorbit și despre o potențială convocare la U21 din partea lui Daniel Pancu. Portarul de la FCU Craiova susține că încearcă să îți facă treaba foarte bine la U20, dar și la echipa de club. Popa a mai discutat și despre Elite League, dar și despre șansele naționalei U21 de a se califica la următorul Campionat European.

“Este un plus pentru dezvoltarea jucătorilor. După U19, ai doi ani de pauză în care nu prea mai ai meciuri la echipa națională. Sau dacă ai, acestea nu sunt partide cu presiune și te ajută acest lucru. Am vorbit și cu domnul Sânmărtean. A venit la noi și ne-a felicitat după meci, ne-a spus că i-a plăcut ce a văzut.

Este decizia dânsului, eu doar încerc să îmi fac foarte bine treaba aici. Eu sper ca naționala U21 să facă o figură frumoasă, pentru că au o grupă accesibilă. Sunt sigur că putem să ne calificăm.”, a mai spus portarul de la FCU Craiova.

, acolo unde se vor duela cu selecționata fostei campioane Europene. Santarem este locația în care se va juca meciul. Tricolorii mici vor juca cu Portugalia în Elite League marți, de la ora 19:30.

