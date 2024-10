Schema Nordis. Robert Turcescu a primit o scrisoare de la noii administratori. Informații de ultimă oră: „Vom afla ce s-a mai găsit în conturi”

Robert Turcescu, unul dintre oamenii care a investit în afacerea Nordis, face dezvăluiri de ultimă oră despre ce se mai întâmplă cu acest dosar, după ce firma a intrat în procedura de insolvență.

Robert Turcescu, scrisoare de la administratorul judiciar al Nordis. Noutățile din scandalul imobiliar al anului

Reamintim că mai multe persoane s-au plâns că au fost păcălite de compania Nordis, plătind sute de mii de euro pentru niște apartamente de la Mamaia în posesia cărora nu au intrat niciodată, pentru că fie nu s-au mai construit, fie ar fi fost revândute. Există și cazuri ceva mai fericite, cum este cel al lui Robert Turcescu, care este proprietar cu acte-n regulă al unei camere din hotelul de la mare, doar că, potrivit înțelegerii cu Nordis, jurnalistul nu și-a mai primit banii din chirie în ultimul an, așa cum arăta înțelegerea contractuală.

Joi, 31 octombrie, Robert Turcescu a primit o scrisoare din partea administratorului judiciar care a preluat afacerea și spune că lucrurile pare să se regleze. În luna decembrie se va prezenta în fața clienților situația contabilă a companiei, iar atunci vom afla dacă e vorba despre un dezastru financiar de proporții sau o realitate ceva mai diferită față de cea devoalată de reporterii de la Recorder.

Reuniune importantă în luna decembrie. Cine a preluat afacerea: „E o casă serioasă de insolvență”

„Chiar astăzi am primit de la administratorul judiciar, așa cum am anticipat, o scrisoare. Au trimis scrisori către toți clienții Nordis, în care se spune în ce situație se află în momentul de față.

Pare că are loc o reorganizare acolo. E o scrisoare din partea celor care au preluat compania aflată în insolvență. Din ce am citit, sunt hotărâți să continue activitatea, să se reorganizeze, iar acum toți cei care au într-o formă sau altul fie promisiuni de vânzare-cumpărare, fie au cumpărat cum e cazul meu, dar n-au primit uzufructul, n-au primit, potrivit contractului, chiriile la care se asumaseră vor fi lămuriți despre ce se întâmplă. Înțeleg că are loc și o adunare a creditorilor undeva cred că prin luna decembrie. N-am hârtiile chiar acum în față, dar parcă așa scria acolo.

Deci e procedura clasică de insolvență. Din ce știu, administratorul care a fost desemnat este o casă serioasă de insolvență, cred că sunt cei care țin de Banca Transilvania, din ce știu. Sunt lucruri bune despre ei în piață. Se va prezenta în decembrie, potrivit scrisorii primite, situația activelor Nordis. Vom afla, practic, ce au găsit în conturi, ce n-au găsit, care e situația investițiilor. Vor face o radiografie a situației. Va fi adusă la cunoștință tuturor celor care sunt păgubiți, să spunem”, ne-a informat Robert Turcescu, în exclusivitate.

Robert Turcescu, despre cum s-a fâsâit scandalul Nordis în presă. Vom avea parte de surprize în campania electorală?

Întrebat de FANATIK cum de acest caz s-a stins destul de repede după primele zile în care toate televiziunile vuiau pe marginea țepei pe care Nordis ar fi tras-o sutelor de clienți, Turcescu ne-a zis că ne săturăm repede de un subiect, iar asta nu se întâmplă de ieri, de azi.

„E cea mai mare problemă a presei din România. Așa s-a întâmplat cu azilele groazei, așa s-a întâmplat cu Colectiv, doar la momente de comemorare ne mai aducem aminte. Asta e o dambla care ține din vremea Revoluției, a Mineriadelor. Niciodată dosarele astea n-au fost închise. Fără să se supere nimeni, sunt absolut convins că scandalul Nordis, având în vedere momentul în care a izbucnit, are o încărcătură electorală.

Mă uitam și aseară, că el a fost pus pe tapet la dezbaterea lui Ciolacu de la Antena 3. A avut și o încărcătură electorală, indiscutabil. De aia sunt și foarte curios ce vor găsi administratorii judiciar în situația contabilă a celor de la Nordis. Unele lucruri din reportajul de la Recorder mi s-au părut exagerate. Cred că cei de la Nordis, nu că le iau eu apărarea, mai ales că sunt în situația în care sunt, n-au avut un punct de vedere suficient de bine prezentat. De aia spun că sunt curios la adunarea asta care ne convoacă și pe noi să aflăm realmente ce spun cei care s-au uitat în actele contabile.

„La dramatismul cu care s-a prezentat speța Nordis timp de 48 de ore, mă așteptam să vedem zilnic câte o dezvăluire”

Cât despre modul în care s-a reflectat subiectul pot spune că lumea nu mai urmărește un subiect după ce el se consumă, că trebuie să existe o dezvoltare dramatică, fie e cineva arestat sau trimis în judecată. Asta ne arată că e o doză imensă de superficialitate. La dramatismul cu care s-a prezentat speța Nordis timp de 48 de ore, mă așteptam să vedem zilnic câte o dezvăluire, un interviu cu administratorul, cu cei păgubiți, o continuare a poveștii cumva…”, a declarat Robert Turcescu, pentru FANATIK.

Va avea sau nu vreu impact electoral acest dosar? În opinia lui Robert Turcescu, modul în care a procedat PSD, cerându-i din partid a dezamorsat o potențială bombă care putea schimba procentele din sondajele de opinie.

Va avea speța Nordis impact electoral sau nu? Turcescu: „PSD a jucat-o bine”

„Efect electoral nu cred că va avea. S-a încercat un efect electoral. Trebuie să admitem că pentru faptul că PSD i-a cerut Laurei Vicol să se retragă s-a stins rapid legătura cu Nordis. Asta a făcut ca subiectul să cadă din intensitate. Dacă aveam de-a face cu o agățare a Laurei Vicol de funcție, să intre într-un conflict cu Ciolacu, să spună că nu își dă demisia, și așa mai departe, probabil că aveam o continuare mult mai virulentă.

Din punctul ăsta de vedere, PSD a jucat-o bine, însă, ca efect electoral nu se va întâmpla mare lucru. Doar cei care sunt păgubiți probabil nu vor vota deloc cu PSD. Totuși, vorbim de doar câteva sute de persoane. E o cantitate neglijabilă în economia unei campanii electorale.

Nu suntem într-o situație de tip Caritas. Avem de-a face cu o speță punctuală. Unii, cum am văzut inclusiv pe pielea mea, în unele mesaje, își frecau palmele de bucurie. Mi-au zis: ”Bine v-au făcut”, din categoria asta, să ne învățăm bine. Că de unde am avut bani să investim? De parcă am fi jucat la păcănele. Sunt unii care se bucură că a murit capra vecinului. N-am tresăriri de uimire în legătură cu felul în care unii oameni privesc răul aproapelui”, ne-a zis Robert Turcescu.

Cum ar putea schimba dosarul Nordis intenția de vot: „În condițiile astea, vom avea un scandal imens”

ne-a mai spus că există o singură variantă în care Nordis ar putea influența voturile de la alegerile prezidențiale sau parlamentare.

„Electoral, nu se va întâmpla mare lucru decât dacă, dar asta ar fi trebuit să se vadă până acum, descoperim că Marcel Ciolacu, Ciucă sau Simion sau mai știu eu care au primit vreun apartament la Nordis sau au luat vreo șpagă. Ceva de genul ăsta. În condițiile astea, vom vedea un scandal imens, altminteri e o speță din categoria ”niște fraieri au avut încredere că fac o investiție bună și niște șmecheri și-au bătut joc de fraierii ăia și i-au lăsat cu buza umflată”, a încheiat Robert Turcescu.