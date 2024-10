Schema Nordis. Robert Turcescu a cumpărat un apartament la Mamaia: ”Acolo trebuie terminată investiția”

Robert Turcescu este unul din oamenii care au investit în hotelul Nordis, de 5 stele de la Mamaia, cel de care se leagă acum o serie de controverse.

Robert Turcescu a investit în hotelul Nordis, de lux, de la Mamaia

Jurnalistul a povestit, în exclusivitate pentru FANATIK, în ce constă țeapa pe care a suferit-o. Turcescu recunoaște, totuși, că el se numără printre păgubiții ”mai norocoși”, ținând cont că a intrat în posesia unui apartament la Nordis Mamaia.

a spus , pe 10 octombrie, că e una din victimele schemei Nordis. A mărturisit că s-a lovit de același zid al necomunicării în urma investiției pe care a făcut-o, undeva între 50.000 și 60.000 de euro, și că, la un moment dat, s-a gândit că s-ar putea să treacă banii băgați în hotel la ”pierdute”.

Contactat de FANATIK pentru a lămuri care e situația lui, având în vedere că mai mulți români au fost lăsați cu ochii în soare, unii doar cu titlul de promisiune privind apartamentele de lux, Turcescu a dezvăluit că nu a mai primit banii din chiria apartamentului în care a băgat o sumă frumoasă, de anul trecut încoace.

Robert Turcescu s-a gândit să se bage în afacerea despre care azi vorbește toată lumea, în pandemie, când se afla la mare cu soția lui. Ea a fost cea interesată și l-a convins și pe el că poate fi o oportunitate bună, o sursă serioasă de venit, dat fiind că hotelul e ridicat într-una din zonele exclusiviste ale litoralului românesc.

„Ne-am dus, ne-au vrăjit”

„Stăteam pe plajă, la un moment dat, la Phoenicia, la Murad, acolo, și se vedea în zare chestia asta cu Nordisul construindu-se. Și nevastă-mea, la un moment de proastă inspirație, zice: ‘Băi, ce frumos e, hai să mergem și noi să vedem despre ce e vorba’. Ne-am dus, ne-au vrăjit, ne-au zis că dacă dăm avansul de 95% ne scad 15% din preț. Am zis că scapi de belea, nu mai trebuie să alergi după chiriași, cumperi un apartament aici.

Nu era chiria foarte mare, promiteau la un moment dat un 250-300 de euro pe lună. Am zis, bă, e ok, o investiție de 50 și ceva – 60.000 de euro, cel mult, iei vreo 250 de euro pe lună, am zis, ‘bine, merge’. Apoi a început dezastrul. Am început să luăm… Nu vreau să spun ce.

I-am zis nevestei să nu vreau să mai aud de ei, o trecem la pierdute, nu vreau să mor din cauza asta. Sunt oameni care s-au îmbolnăvit. Cunosc oameni care au cumpărat două, trei apartamente și acum sunt bolnavi de inimă, de nervi, e dezastru curat”, a povestit Turcescu în podcastul de pe YouTube, relatând temerea pe care o avea atunci când schema Nordis a explodat în spațiul public.

Robert Turcescu, despre Nordis: „Eu am reușit să semnez contractul de vânzare-cumpărare”

Cu toate acestea, Turcescu e de părere că afacerea Nordis nu are cum să dea faliment, cel puțin așa speră, cu toate că mulți care au pompat bani acolo s-au trezit cu buza umflată. Printre aparentele victimei ale așa-zisei escrocherii se află și campioana la înot care a dezvăluit, de curând, pentru FANATIK, că se va consulta cu specialiștii în domeniul juridic despre situația ei.

„Eu am reușit să semnez contractul de vânzare-cumpărare, nu sunt vreunul din cei care a rămas la stadiul de promisiune. Am fost foarte insistent și cred că asta m-a ajutat. Va trebui să ajung în Mamaia, să văd cum arată camera aia, dacă e terminată sau nu. Am avut încredere că lucrurile sunt serioase. Am trecut toți prin tot felul de semne de întrebare, îți dai seama.

N-aș da cel mai mare par în Nordis, pentru că știu că la Nordis Mamaia, de exemplu, s-a investit ceva. Nu știu ce o fi. Mie nu mi-a displăcut ce am văzut acolo, era chiar interesant conceptul.

Noi am fost anunțați că vom fi lămuriți ce se întâmplă mai departe. Așteptăm să vedem ce spune administratorul judiciar. Nu prea sunt multe de făcut, acum, dacă vorbim de intrarea în insolvență. Știu că e o firmă serioasă care se va ocupa de treaba asta.

„Mi-e greu să cred că se alege praful”

Sunt o mie și ceva de camere. Mi-e greu să cred că rămâne, așa, un angro părăsit. Sunt pierderi financiare pentru toți, acolo trebuie terminată investiția. Totuși, recepția e gata, niște etaje sunt gata.

Mi-e greu să cred că se alege praful. Cred că afacerea se va finaliza. Mi-am luat, la un moment dat, gândul că voi primi o chirie de pe baza investiției, dar cred că ar fi o mare tâmpenie să se intre în faliment.

Deocamdată, comunicarea nu mai trebuie purtată cu cei de la Nordis. Înțeleg că vom primi niște scrisori pentru a afla ce se întâmplă pe mai departe. Am făcut investiția, plătită cu bani din bancă. Așa cum am spus în podcast, e vorba de un avans de 95%, care asigura o reducere de 15% a costului total al camerei respective”, a declarat Robert Turcescu, pentru FANATIK.

Robert Turcescu spune a primit niște bani, un fel de sumă compensatorie, dar doar până anul trecut. De atunci, însă n-a văzut nimic. Prezentatorul de la Metropola TV ne-a declarat că a plătit chiar și un impozit la Primăria Năvodari, de care aparține locul unde s-a construit hotelul Nordis, pentru apartamentul de 35 de metri pătrați pe care l-a achiziționat.

„Probabil că afacerea a născut multe invidii, animozități”

Robert Turcescu expune problema Nordis și dintr-un alt punct de vedere, cel al concurenței între hotelieri. „Eu am serioase semne de întrebare de ce nu s-a lucrat la unitățile din Brașov, Sinaia… Eu am plătit și impozitul la Primăria Năvodari, la apartamentul care e undeva la 35 de metri pătrați. Probabil că afacerea a născut multe invidii, animozități, că li se iau clienții. Sunt mulți care își freacă palmele acum, dar asta nu absolvă situația prin care trec cei păgubiți.

Ar fi ridicat mult litoralul, nu și-au dorit apariția acestui hotel, pentru că pentru ei înseamnă clienți în minus. Eu, conform contractului, aveam de primit undeva la 350 de euro pe lună. Mie îmi pare rău de oamenii care, de pildă, au rămas la stadiul de promisiune. De anul trecut nu am primit nimic. Vedem ce se întâmplă”, a declarat Robert Turcescu, pentru FANATIK.

În schema Nordis, devoalată de curând de reporterii de la Recorder, mai multe persoane care au cumpărat apartamente s-au trezit fie că nu au intrat în posesia lor, ori că au achitat un avans pentru o lucrare ulterioară care nu s-a mai finalizat.