Actorul care i-a rupt coastele lui Bruce Lee a murit. Robert Wall avea 82 de ani

Artistul, care avea centura neagră de gradul 9 Tang Soo Do, va rămâne în istorie ca fiind bărbatul care i-a rupt coastele lui Bruce Lee.

Regretatul a avut un succes răsunător după lupta impresionantă pe care a dus-o cu unul dintre cei mai influenți artiști de arte marțiale din secolul 20.

Robert Wall și Bruce Lee și-au dorit ca totul să fie cât mai autentic pe platourile de filmare de la producțiile „Way of the Dragon” (1972) și „Enter the Dragon” (1973).

Robert Wall a murit la 82 de ani. Actorul a jucat cu Bruce Lee și Chuck Norris

Robert Wall a dezvăluit câțiva ani mai târziu, după încheierea filmărilor, că a vrut să fie totul cât mai autentic posibil, de aici și lupta care a fost reală.

Din păcate, cel care a avut de suferit a fost Bruce Lee, care s-a ales cu coastele rupte, momentul memorabil fiind adus acum la lumină după moartea actorului.

„Bob, vreau să te lovesc și vreau să te lovesc tare”, și-a amintit ulterior Robert Wall despre lupta cu actorul chinez.

În plus, scena în care starul cade pe sticlă esta cât se poate de autentică, momentul fiind filmat de echipa de producție de cinci sau șase ori.

Robert Wall a murit la 82 de ani. Declarația făcută de familie

Moartea celui care a jucat împreună cu actorii de arte marțiale Chuck Norris și Bruce Lee a fost confirmată de familia sa, prin intermediul unei declarații oficială pentru TMZ.

„Bob a fost cel mai mare soț și tată. Familia a fost totul pentru el. A trăit o viață remarcabilă și a lăsat un gol în inimile noastre care nu va fi niciodată umplut.

Spiritul și moștenirea lui vor trăi pentru totdeauna în noi. El a fost stânca noastră”, au spus rudele regretatului actor american Robert Wall, conform .

În momentul de față nu a fost scoasă la iveală cauza oficială a morții artistului. Rudele au primit numeroase mesaje de condoleanțe.

Pe lângă filmele enumerate mai sus regretatul Robert Wall a jucat în „Game of Death”, „Code of Silence”, „Firewalker” și „Hero and the Terror”. A fost as la karate și a câștigat campionatul profesionist din American din 1970. A fost și co-fondatorul Black Belt Inc.