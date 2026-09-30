Roberto Carlos, dezvăluiri despre drama vieții sale! Cum a pierdut brazilianul 160 de milioane € „într-o noapte”

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Roberto Carlos, considerat de mulți specialiști cel mai bun fundaș stânga din istoria fotbalului, a traversat o perioadă de coșmar. a făcut o serie de dezvăluiri tulburătoare despre colapsul său financiar, recunoscând că a pierdut aproape toată averea strânsă în perioada în care era fotbalist.

Banii, risipiți din cauza divorțului și a agentului

Ghinioanele s-au ținut lanț pentru legendarul apărător lateral sud-american. Dincolo de faima mondială și de trofeele cucerite, viața sa personală a fost lovită de o criză financiară fără precedent, declanșată de divorțul de fosta soție și de deciziile dezastruoase luate de omul care trebuia să îi gestioneze conturile.

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Jurnaliștii din presa internațională au analizat contractele semnate de brazilian de-a lungul deceniilor și au estimat că pierderile se ridică la suma astronomică de 160 de milioane de euro. Fostul fotbalist a mărturisit cu amărăciune că documentele care i-au ruinat munca de o viață i-au fost prezentate pur și simplu peste noapte.

Declarații tulburătoare: „Mi-au golit contul bancar”

Șocul resimțit de fostul campion mondial a fost unul devastator. Fără să bănuiască intențiile apropiaților săi, brazilianul s-a trezit pus în fața unui fapt împlinit, realizând într-o fracțiune de secundă că sumele câștigate pe terenul de joc au dispărut aproape în totalitate din cauza semnăturilor puse pe acte pe care nu le cunoștea.

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,,Am avut probleme grave, anumite persoane mi-au golit contul bancar. Într-o zi, m-am culcat, iar a doua zi dimineața, mi s-au arătat o grămadă de documente despre care nici măcar nu știam. În acel moment, am înțeles că pierdusem toată munca vieții mele”, a declarat Roberto Carlos pentru jurnaliștii de la O’Globo.

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Probleme de sănătate și un nou început

Drama financiară nu a fost singura cumpănă a fotbalistului ajuns la 53 de ani. Iarna trecută, , medicii montându-i un stent după o operație complicată care s-a prelungit la aproape trei ore. Din fericire, brazilianul a depășit problemele medicale, lucrează acum ca ambasador pentru Real Madrid și susține că și-a reorganizat viața cu ajutorul unui prieten, dar și al cunoștințelor din domeniu.