Roberto Carlos, operat de urgență în ultima zi din an! Intervenția a suferit complicații

Fostul mare fotbalist brazilian Roberto Carlos, în vârstă de 52 de ani, a trecut prin clipe grele după ce a fost internat de urgență în São Paulo, Brazilia, și supus unei operații pe cord, cauzate de o problemă medicală descoperită din întâmplare.

, campion mondial în 2002 și triplu câștigător al Ligii Campionilor cu Real Madrid, a ajuns pe masa de operație după ce medicii au descoperit o anomalie la inimă în timpul unor investigații efectuate inițial pentru o afecțiune la picior.

Roberto Carlos, care se afla în Brazilia, în concediu, alături de soția sa și unul dintre copiii săi, s-a prezentat la spital pentru un control legat de un mic cheag de sânge la picior. În urma unui RMN corporal complet, medicii au observat că inima nu funcționa normal și au decis să intervină imediat.

, despre care se credea inițial că va dura aproximativ 40 de minute, a fost mult mai complicată. Nu mai puțin de trei ore a durat intervenția chirurgicală. Din fericire, aceasta a fost un succes, iar fostul internațional brazilian se află acum în stare stabilă, urmând să rămână sub supraveghere medicală cel puțin 48 de ore, ca măsură de precauție.

Cariera uluitoare a lui Roberto Carlos

Cea mai importantă parte a carierei a trăit-o la Real Madrid, unde a jucat între 1996 și 2007. A câștigat trei Ligi ale Campionilor, patru titluri în La Liga. A adunat peste 500 de meciuri pentru clubul madrilen.

La echipa națională a Braziliei, Roberto Carlos a strâns 125 de selecții. A câștigat Cupa Mondială în 2002 și a participat la trei turnee finale de Mondial. Golul său cu efect împotriva Franței, din 1997, a rămas unul dintre cele mai frumoase din istorie.