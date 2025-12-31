Sport

Roberto Carlos, operat de urgență în ultima zi din an! Intervenția a suferit complicații

Probleme de sănătate pentru Roberto Carlos! Campionul mondial a ajuns pe masa de operație. Complicații în timpul intervenției chirurgicale. Ce afecțiuni are brazilianul.
Alex Bodnariu
31.12.2025 | 13:58
Roberto Carlos operat de urgenta in ultima zi din an Interventia a suferit complicatii
breaking news
Momente cumplite pentru Roberto Carlos. Fostul mare jucător brazilian a ajuns pe masa de operație
ADVERTISEMENT

Fostul mare fotbalist brazilian Roberto Carlos, în vârstă de 52 de ani, a trecut prin clipe grele după ce a fost internat de urgență în São Paulo, Brazilia, și supus unei operații pe cord, cauzate de o problemă medicală descoperită din întâmplare.

Momente cumplite pentru Roberto Carlos. Fostul mare jucător brazilian a ajuns pe masa de operație

Legenda fotbalului brazilian și unul dintre cei mai buni fundași laterali din istorie, campion mondial în 2002 și triplu câștigător al Ligii Campionilor cu Real Madrid, a ajuns pe masa de operație după ce medicii au descoperit o anomalie la inimă în timpul unor investigații efectuate inițial pentru o afecțiune la picior.

ADVERTISEMENT

Roberto Carlos, care se afla în Brazilia, în concediu, alături de soția sa și unul dintre copiii săi, s-a prezentat la spital pentru un control legat de un mic cheag de sânge la picior. În urma unui RMN corporal complet, medicii au observat că inima nu funcționa normal și au decis să intervină imediat.

Operația de urgență, despre care se credea inițial că va dura aproximativ 40 de minute, a fost mult mai complicată. Nu mai puțin de trei ore a durat intervenția chirurgicală. Din fericire, aceasta a fost un succes, iar fostul internațional brazilian se află acum în stare stabilă, urmând să rămână sub supraveghere medicală cel puțin 48 de ore, ca măsură de precauție.

ADVERTISEMENT
Mesaje de mulțumire de la Kiev după decizia României de a aloca 50...
Digi24.ro
Mesaje de mulțumire de la Kiev după decizia României de a aloca 50 de milioane de euro pentru apărarea Ucrainei

Cariera uluitoare a lui Roberto Carlos

Cea mai importantă parte a carierei a trăit-o la Real Madrid, unde a jucat între 1996 și 2007. A câștigat trei Ligi ale Campionilor, patru titluri în La Liga. A adunat peste 500 de meciuri pentru clubul madrilen.

ADVERTISEMENT
Nu l-au iertat nici măcar de Sărbători: Cristi Borcea, ținta ironiilor pe internet!...
Digisport.ro
Nu l-au iertat nici măcar de Sărbători: Cristi Borcea, ținta ironiilor pe internet! Cum arată la 55 de ani

La echipa națională a Braziliei, Roberto Carlos a strâns 125 de selecții. A câștigat Cupa Mondială în 2002 și a participat la trei turnee finale de Mondial. Golul său cu efect împotriva Franței, din 1997, a rămas unul dintre cele mai frumoase din istorie.

ADVERTISEMENT
Prima reacție a lui Neluțu Varga despre transferul lui Louis Munteanu la DC...
Fanatik
Prima reacție a lui Neluțu Varga despre transferul lui Louis Munteanu la DC United: „E practic închis! Pleacă să facă vizita medicală pe 5 ianuarie”. Exclusiv
Malcolm Edjouma, marcat de experiența la FCSB: „Plec cu capul sus”
Fanatik
Malcolm Edjouma, marcat de experiența la FCSB: „Plec cu capul sus”
„Cel mai mare club din Europa de Est!”. Marea greșeală comisă de miliardarii...
Fanatik
„Cel mai mare club din Europa de Est!”. Marea greșeală comisă de miliardarii care au condus Dinamo: „Au vrut să fie toți ca Gigi Becali”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Bombă! Fostul ministru a numit cluburile care ar putea dispărea
iamsport.ro
Bombă! Fostul ministru a numit cluburile care ar putea dispărea
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!