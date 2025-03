Roberto Cevoli i-a lăudat pe “tricolori” înainte de San Marino – România. Propunere surpriză pentru cluburile din SuperLiga

După , România își concentrează atenția pe meciul contra selecționatei din San Marino. Tricolorii vor să obțină primele puncte din această grupă de calificare la Campionatul Mondial. Selecționerul gazdelor a avut numai cuvinte de laudă la adresa României.

Roberto Cevoli, cuvinte de laudă la adresa tricolorilor înainte de San Marino – România

, în runda a doua a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026. Partida este una ușoară la prima vedere pentru tricolori, dar elevii lui Mircea Lucescu vin după un eșec pe Arena Națională contra Bosniei.

La conferința de presă dinaintea partidei, cu privire la jocul cu San Marino, însă de partea cealaltă, selecționerul gazdelor a vorbit mai puțin despre meci și mai mult despre jucătorii care i-au atras atenția de la naționala noastră.

În același timp, Roberto Cevoli a atras atenția cluburilor din SuperLiga României, precizând că San Marino propune jucători interesanți pentru campionatul nostru intern.

„Am avut o deplasare grea în Cipru, echipa a făcut exact ceea ce am pregătit. A fost un meci reușit, chiar dacă am pierdut. România are o echipă puternică, pregătită de un antrenor faimos.

Îl admir pe Drăgușin, care va lipsi însă acum din cauza unei accidentări. Îl știu de pe vremea când evolua la Juventus. A crescut foarte mult. Îmi plac, de asemenea, Ianis Hagi și Dennis Man. Pe ultimul îl urmăresc de multe ori la meciurile Parmei”.

Roberto Cevoli, mesaj pentru cluburile din SuperLiga: „Pot găsi aici alți jucători interesanți, cum a fost cazul lui Compagno”

„Pancu a fost colegul meu de cameră. Un băiat extraordinar, care a realizat o carieră minunată. Am fost primul lui profesor de limba italiană și l-am ajutat până a învățat să comunice din ce în ce mai bine. Îl salut!

Sperăm ca meciul de luni să însemne un bun prilej pentru jucătorii noștri să arate nivelul lor din acest moment. Și să atragă poate atenția cluburilor din România, care pot găsi aici alți jucători interesanți, cum a fost cazul lui Compagno”, a declarat Roberto Cevoli, selecționerul naționalei din San Marino, potrivit .