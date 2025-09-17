Sport

Roberto De Zerbi iese la atac: „Știm cu toții ce face Real Madrid înainte de meciuri”. Ce a spus despre penalty-urile acordate: „Jenant!”

Real Madrid a început cu dreptul în Champions League, însă Olympique Marseille i-a dat mari bătăi de cap. Roberto De Zerbi, antrenorul francezilor, nu s-a ferit de cuvinte după meci
Ciprian Păvăleanu
17.09.2025 | 10:00
Roberto De Zerbi iese la atac Stim cu totii ce face Real Madrid inainte de meciuri Ce a spus despre penaltyurile acordate Jenant
Roberto De Zerbi a răbufnit după Real Madrid - Olympique Marseille 2-1. Foto: Colaj FANATIK

Real Madrid a câștigat pe Bernabeu cu scorul de 2-1 împotriva lui Olympique Marseille. „Los blancos” au înscris în urma a două lovituri de la punctul cu var, ceea ce a dus la crearea de noi controverse în spațiul public. Roberto De Zerbi, omul de pe banca tehnică a formației din Hexagon, a comentat cele două penalty-uri dictate de arbitrul central.

Roberto De Zerbi a răbufnit după Real Madrid – Olympique Marseille 2-1: „Știm ce fac ei înainte de meciuri”

Real Madrid a început destul de bine primul meci din acest sezon de Liga Campionilor, însă, contrar cursului jocului, francezii au reușit să deschidă scorul prin Timothy Weah, după ce Arda Guler a pierdut o minge în propria jumătate, iar francezii au înscris în minutul 22.

Doar câteva minute mai târziu, Rodrygo a fost faultat clar în careu, iar Kylian Mbappe a transformat prima lovitură de pedeapsă pentru Real Madrid, ducând scorul la 1-1. Ibericii au înscris în minutul 81 dintr-un alt penalty, în urma unui henț controversat, care a stârnit multe discuții pe internet și nu numai:

„Am fi putut câștiga meciul dacă am fi făcut puțin mai mult. Suntem o echipă cu mulți jucători noi și nu este ușor să găsești rapid conexiuni, dar cred că am fi putut face mai mult. Având în vedere calitatea pe care o avem, cred că ne-am speriat puțin. Ceea ce simt este că, după eliminarea lui Carvajal, nu am reușit să ne revenim pe drumul cel bun…

Penalty-ul a fost puțin jenant (n.r. – Al doilea penalty) și aș spune asta chiar dacă ar fi fost în favoarea mea. Nu e penalty. Nu cred că a fost dat în compensația cartonașului roșu sau ceva de genul… Nu, desigur că nu. Cred că știți mai bine decât mine că Real Madrid pune presiune cu o zi înainte de joc. Nu vreau să creez polemici sau ceva de genul, dar acela nu este niciodată un penalty”, a spus antrenorul italian conform CBS Sports.

Cum a luat Dani Carvajal cartonaș roșu? Olympique Marseille a jucat în superioritate numerică mai bine de 20 de minute

Unul dintre cei mai experimentați fotbaliști ai lui Real Madrid a făcut o gafă impardonabilă. În urma unui clinci pe teren, Dani Carvajal l-a lovit pe un adversar cu capul în față, iar arbitrul bosniac i-a acordat cartonașul roșu în urma verificării monitorului VAR.

Inferioritatea numerică a „los blancos” nu s-a simțit pe teren, ba chiar madrilenii au reușit să se apere foarte bine și să lanseze contraatacuri tăioase. Deși cu un om mai puțin, Real Madrid a mai marcat un gol și a pus trei puncte pe tabloul principal din UEFA Champions League.

