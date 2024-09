Roberto, fostul concurent de la ‘Mireasa’, și-a surprins iubita cu o cerere în căsătorie. Cum s-a întâmplat: „Te iubesc mult, soția mea”

Roberto, cunoscut din sezonul 7 al emisiunii „Mireasa”, a avut parte de un moment emoționant alături de iubita lui. Fostul concurent i-a adresat marea întrebare partenerei sale.

Roberto, fost participant din sezonul 7, a făcut recent un pas important în viața sa personală. Deși nu și-a găsit perechea în timpul emisiunii, se pare că dragostea l-a găsit în afara platourilor de filmare. Într-un gest romantic care a surprins pe toată lumea, Roberto și-a cerut iubita în căsătorie.

În ultimele săptămâni, Roberto a început să apară în public alături de o nouă iubită, pe nume Daniela. Într-un timp scurt, relația lor a devenit serioasă, iar fanii emisiunii au fost surprinși să vadă cât de repede au evoluat lucrurile între cei doi.

La doar două săptămâni după ce s-au afișat pentru prima dată împreună, Roberto a decis să facă un pas important. El și-a făcut curaj și a cerut-o în căsătorie pe Daniela, demonstrând cât de sigur este de sentimentele sale.

Roberto, fostul concurent de la Mireasa, s-a logodit

pe data de 1 septembrie, o zi care va rămâne cu siguranță specială pentru frumosul cuplu. Roberto a ales o modalitate originală de a-și cere iubita de soție și a scris întrebarea “Vrei să fii soția mea?” pe un tort.

Spre bucuria lui Roberto, Daniela a spus „Da”. Momentul emoționant a fost imortalizat în fotografii pe care cuplul le-a împărtășit cu fanii pe rețelele sociale.

După logodnă, Roberto a postat un mesaj scurt, dar plin de dragoste, pe Facebook: “Te iubesc, soția mea”, notează

În sezonul 7, când a participat la emisiunea “Mireasa”, Roberto declara că nu ar putea trece niciodată peste o infidelitate și că își dorea o parteneră care să știe exact ce vrea de la viață.

Această atitudine a lui Roberto provine dintr-o experiență dureroasă din trecut, când a fost înșelat de o fostă iubită.

„Până la această vârstă, am iubit sincer o dată, dar m-am îndrăgostit de două ori. Știu că am fost înșelat de fosta iubită. Am prins-o în timp ce mă înșela. Am simțit durere, ură și amăgire. Următoarea mea relație a fost la 19 ani cu o fată cu 10 ani mai mare decât mine”, declara Roberto, la Mireasa, potrivit

Se pare că acum, alături de Daniela, Roberto a reușit să depășească experiențele negative din trecut și să-și deschidă din nou inima. Faptul că a decis să o ceară în căsătorie atât de repede arată că este pregătit să-și construiască un viitor alături de ea.