Două variante pentru înlocuirea lui Roberto Mancini la naționala Italiei. Soluțiile avansate de presa peninsulară

Italia a fost învinsă de Macedonia de Nord cu 1-0 în din Qatar, care va avea loc între 21 noiembrie și 18 decembrie. După golul din minutul 90+2 al lui Trajkovski, a avansat propuneri pentru înlocuirea selecționerului Roberto Mancini.

„Cea mai mare dezamăgire a carierei”, a declarat Roberto Mancini după meci

Selecționerul Roberto Mancini nu și-a ascuns dezamăgirea după înfrângerea cu Macedonia de Nord. „În iulie, victoria din finala Campionatului European, pe Wembley, a fost cel mai bun lucru care mi se putea întâmpla.

Acum am parte de dezamăgirea carierei. Nu trebuia să fim în baraj, am făcut tot ce am putut pentru a câștiga grupa. După unele meciuri îți este greu să vorbești. În fotbal se întâmplă lucruri incredibile”, a declarat selecționerul la finalul partidei, conform .

Nu a spus nimic despre demisie, dar presa avansează deja soluții pentru înlocuirea lui. La Gazzetta dello Sport, citată de , scrie că ar fi două variante.

Două variante pentru înlocuirea lui Roberto Mancini

Prima, cea mai la îndemână, este aducerea lui Fabio Cannavaro în funcția de selecționer și a lui Marcello Lippi ca director tehnic. Dar Cannavaro nu are experiență la nivel înalt ca tehnician.

A pregătit câte un sezon Al-Ahli, Guangzhou, Al-Nassr, Tianjin Quanjian, a stat patru ani pe banca lui Guangzhou și a fost o lună și jumătate selecționerul Chinei.

Altfel stau lucrurile în ce-l privește pe Lippi. El le-a antrenat, printre altele, pe Atalanta, Napoli, Juventus (de două ori) și Inter Milano. În plus, a avut două mandate la naționala Italiei, între 2004 și 2006, și între 2008 și 2010, câștigând titlul mondial în 2006.

A doua variantă propusă de La Gazzetta dello Sport este numirea lui Carlo Ancelotti, tehnicianul lui Real Madrid. Rămâne de văzut dacă italianul va pleca de la echipa spaniolă. El a fost o singură dată pe banca naționalei Italiei, între 1992 și 1995, dar ca secund al lui Arrigo Sacchi. Italia a fost învinsă de Brazilia în finala CM 1994, la loviturile de departajare.

Roberto Mancini își iubește jucătorii mai mult decât în iulie

După meciul cu Macedonia de Nord, Mancini a continuat paralela cu . „Succesul de la Campionatul European a fost meritat. Apoi, norocul care ne-a însoțit atunci s-a transformat în ghinion total.

Dar când pierzi, trebuie să știi să suferi. Am dominat grupa de calificare. Era suficient să fi transformat un singur penalty și am fi fost la Campionatul Mondial.

Îmi pare foarte rău pentru echipă. Pot spune că acum îmi iubesc jucătorii mai mult decât în iulie. Această națională are jucători buni și un viitor mare.

Este un moment dificil. Cred că dezamăgirea este prea mare pentru a vorbi despre viitor”, a încheiat selecționerul.

Președintele federației nu-i cere demisia lui Roberto Mancini

La rândul lui, președintele federației, Gabriele Gravina, nu are nicio intenție să-i ceară demisia lui Mancini. „Îmi pare rău pentru fanii noștri, dar trebuie să acceptăm și astfel de rezultare.

Rămâne marea bucurie a verii trecute. Dezamăgirea pentru această eliminare este imensă. Sper ca Mancini să continue, să-și ducă mai departe angajamentul și să elimine rapid greșelile.

Vom găsi energie. Echipa a fost splendidă, a dat țării un vis extraordinar, dar nu trebuie să trăim din amintiri. Înfrângerea ne face să înțelegem că mai sunt multe de făcut în fotbalul nostru.

Nu mă refer la reforme. Mulți tineri nu au șansa de a fi folosiți în ligile noastre. Aceasta este o temă, există un decalaj în comparație cu alte țări.

Doar 30% dintre italieni joacă în Primavera (n.r. – campionatul U19 al Italiei), iar asta este responsabilitatea noastră. Trebuie să ne punem această întrebare și să mergem mai departe”, a declarat el.