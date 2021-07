Roberto Mancini, în lacrimi după câștigarea Euro 2020: ”Băieţii au fost minunaţi!” Video

”Squadra azzurra” a învins Anglia după un și a cucerit trofeul după 53 de ani.

Dacă Gianluigi Donnarumma a fost eroul lui Roberto Mancini la loviturile de departajare, Leonardo Bonucci a fost omul care a ținut Italia în viață și .

Lacrimi de bucurie pentru Roberto Mancini după succesul de la Euro 2020

Omul care a crezut cel mai mult în succesul Italiei la Euro 2020 a fost fără îndoială Roberto Mancini, care imediat după încheierea finalei cu Anglia de pe Wembley a izbucnit în lacrimi în momentul în care a fost luat în brațe de prietenul și colegul său din staff, Gianluca Vialli.

SIAMO CAMPIONI D’EUROPA CE L’ABBIAMO FATTA È TUTTO BELLISSIMOOO 🇮🇹🇮🇹🇮🇹❤️❤️❤️ — freedom ▪️stan ▪️ account ▪️ (@star3star3)

”Am fost buni. Am primit gol repede şi am fost în dificultate, dar apoi am dominat. Băieţii au fost minunaţi. Este o victorie importantă pentru toată lumea şi pentru toţi fanii. Suntem fericiţi”, a declarat printre lacrimi selecționerul ”squadrei azzurra”.

Succesul reprezentativei peninsulare la Euro 2020 a fost tratat cum se cuvine și de presa italiană. după ce băieții lui Roberto Mancini au cucerit al doilea trofeu continental după cel din 1968.

Donnarumma, ales jucătorul turneului

Italienii şi-au primit pe rând medaliile de campioni, ultimul medaliat fiind căpitanul Giorgio Chiellini, care apoi a primit trofeul și l-a ridicat alături de coechipierii săi pe podiumul amplasat pe gazon.

Portarul echipei naționale a Italiei, Gianluigi Donnarumma, a fot desemnat cel mai bun jucător al Euro 2020, după finala cu Anglia.

La 22 de ani, Donnarumma a avut o evoluţie apreciată pe tot parcursul turneului final, în care a primit patru goluri, câte unul în fiecare meci eliminatoriu. El a apărat şi două lovituri de departajare la finala de duminică, cele ale lui Sancho și Saka, în timp ce Rashford a trimis în bară.

Presa engleză plânge după o nouă dramă

Pentru performanţa ei, squadra azzurra va încasa , ca premiu din partea UEFA. Anglia, nefericita finalistă care a pierdut pe teren propriu trofeul, va primi 30,25 milioane de euro din partea forului european.

De partea cealaltă, presa engleză plânge după ce echipa lui a pierdut finala Campionatului European în faţa Italiei după executarea loviturilor de departajare. La finalul celor 90 de minute scorul a fost 1-1, însă englezii au ratat trei lovituri de pedeapsă.

Tribuna oficială de pe Wembley a fost înțesată de personalități, iar printre acestea s-a aflat și președintele FRF, Răzvan Burleanu, care a văzut finala Euro 2020 chiar .