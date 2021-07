Roberto Mancini, talismanul Italiei. Recordurile doborâte de selecționer după victoria cu Spania: “Mai avem o finală de câștigat”

Ceea ce până mai ieri părea doar un vis frumos începe acum să devină realitate. După un parcurs aproape perfect, Italia a ajuns în finala Campionatului European și are toate motivele să spere la trofeu.

Asta datorită selecționerului Roberto Mancini, care a reușit, când aproape nimeni nu se mai aștepta, să-i redea „Squadrei Azzura” gloria de altădată. Stau mărturie recordurile incredibile doborâte odată cu .

Întrucât trofeul este singurul care l-ar face să se bucure pe deplin, tehnicianul de 56 de ani le transmite un mesaj cât se poate de ferm elevilor săi: „Încă nu s-a terminat. Mai avem o finală de câștigat”.

Roberto Mancini i-a redat Italiei strălucirea de altădată. Recordurile doborâte după calificarea în finala Euro 2020

„Am suferit de pe urma driblingurilor Spaniei, dar ne-am așteptat. Dacă am ajuns în acest punct, meritele sunt ale băieților, care au crezut în permanență că pot reuși acest lucru.

Suntem bucuroși că le-am oferit italienilor câteva seri de neuitat în ultima lună, dar lipsește una, încă nu s-a terminat. Mai avem o finală de câștigat, așa că trebuie să ne recuperăm”, a declarat Roberto Mancini.

Roberto Mancini has been a godsend for Italy 🙌 – Takes over when Italy had their lowest FIFA ranking EVER 🌧️

– 33 straight unbeaten streak 😳

– Only 18 goals allowed 🔒

– 29-8-2 record 🤩

– EURO 2020 final ✅ — International Champions Cup (@IntChampionsCup)

, când „Squadra Azzurra” se afla pe locul 21 în clasamentul FIFA, cel mai slab din istorie, acesta a obținut 33 de victorii consecutive și a ajuns la doar un pas de trofeu. Practic, ultima înfrângere s-a înregistrat în toamna aceluiași an, scor 0-1, în fața Portugaliei lui Cristiano Ronaldo.

„Spaniolii sunt maeștrii driblingurilor”

Imediat după calificarea în finală, selecționerul Italiei a oferit o adevărată mostră de fairplay, felicitându-i pe spanioli pentru jocul prestat și recunoscând, totodată, că echipa sa a făcut față cu mare dificultate jocului de posesie al adversarilor.

„Penalty-urile sunt dure. Spania a jucat foarte bine. Noi nu am jucat ca de obicei, dar am luptat din greu. Ne-au creat multe probleme prin introducerea lui Alvaro Morata, dar ne-am repliat şi nu am riscat foarte mult.

Am ştiut că Spania are o posesie foarte bună şi asta ne-a cauzat probleme. Am muncit din greu şi am câştigat. Am suferit de pe urma driblingurilor Spaniei, dar ne-am așteptat. Trebuie să ne recuperăm energia și să terminăm ce am început”, a explicat Roberto Mancini.

Acum, Italia așteaptă cu nerăbdare deznodământul celei de-a doua semifinale, care o va aduce pe Anglia lui Southgate față în față cu revelația Danemarca. Partida este programată miercuri, 7 iulie, la ora 22:00, chiar pe Stadionul Wembley din Londra.