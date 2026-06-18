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Roberto Martinez, pus la zid după debutul slab al Portugaliei la CM 2026. Cristiano Ronaldo, țapul ispășitor: „Nu-mi vine să cred că l-a păstrat!”

Roberto Martinez insistă că selecția lui Ronaldo nu este un gest sentimental sau de respect. Selecționerul Portugaliei a fost pus la zid pentru cum s-a prezentat echipa în debutul CM 2026.
Mihai Dragomir
18.06.2026 | 13:45
Roberto Martinez pus la zid dupa debutul slab al Portugaliei la CM 2026 Cristiano Ronaldo tapul ispasitor Numi vine sa cred ca la pastrat
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Portugalia, „mitraliată” după debutul slab de la CM 2026. Foto: Colaj FANATIK.
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Portugalia, una dintre naționalele cu aspirații mari înainte de CM 2026, a început turneul final cu un rușinos 1-1 cu DR Congo. Selecționer Roberto Martinez a fost pus la zid pentru deciziile luate, în frunte cu utilizarea lui Cristiano Ronaldo, legenda lusitanilor.

Selecționerul Roberto Martinez, criticat pentru forma slabă a Portugaliei

Cu Ronaldo integralist, Portugalia a ratat startul la CM 2026 remizând cu RD Congo, scor 1-1. Prestația lusitanilor a fost de nerecunoscut, mai ales în condițiile în care pe teren s-au aflat jucători precum Bruno Fernandes, Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves sau Gonçalo Ramos. Rezultatul final a dezamăgit suporterii, dar și fanii fotbalului.

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Selecționerul Roberto Martinez consideră că echipa este suficient de matură și valoroasă pentru a lupta la titlu mondial, iar în centrul său se află unicul Cristiano Ronaldo, devenit subiect de glume pentru jocul prestat contra naționalei din Congo. Deși antrenorul a spus că Ronaldo este în lot nu din punct de vedere sentimental sau al respectului, ci datorită cifrelor sale, lumea fotbalului dezaprobă total filosofia tehnicianului de 52 de ani.

Încerc să fiu cât de amabil pot… dar el [Ronaldo] a fost complet dezechilibrat. Și pare că timpul l-a ajuns din urmă. Nu are ritmul necesar. Nici măcar nu are energia să ridice mingea. Nu a oferit nimic echipei portugheze. Nu-mi vine să cred că Martinez l-a păstrat. Mă gândesc: «Asta e treaba ta – vrea doar să rămână prieten cu Ronaldo? Vrei să rămâi de partea lui?» Trebuie să scoți oameni din echipă.

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Dacă aceasta este decizia care îmbunătățește echipa și oferă cele mai mari șanse de câștig, trebuie să o iei ca manager. Și știu că va pleca la sfârșitul acestui mandat. Am simțit că e ca un manager care spune pur și simplu: «Voi rămâne prieten cu prietenul meu Ronaldo»”, a declarat Tony Cascarino, fost fotbalist irlandez, pentru talkSPORT.

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Cristiano Ronaldo, făcut praf de Tamaș și Alexa

Nici specialiștii români nu au întârziat să se pronunțe în cazul lui Cristiano Ronaldo. Gabi Tamaș și Dan Alexa au comentat din postura de analiști ai Antenei 1 prestația jucătorului de 41 de ani. „Foarte șters. Cel mai slab din naționala Portugaliei”, a spus Tamaș, completat de Alexa, care a decretat: „Cu Ronaldo în teren, Portugalia e ca și cum evoluează cu un jucător în minus”.

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Ultima dată când Cristiano Ronaldo a marcat pentru naționala sa într-un meci cu miză a fost remiza cu Ungaria, scor 2-2, din preliminariile europene ale CM 2026. Partida se consuma pe 14 octombrie 2025, acasă, iar CR 7 își trecea în cont o „dublă”.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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