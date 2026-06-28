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Roberto Martinez, tras din nou la răspundere pentru situația lui Cristiano Ronaldo la Columbia – Portugalia 0-0. Ce a spus selecționerul

Doar 0-0 a indicat tabela meciului Columbia - Portugalia din ultima etapă a grupei K. Selecționerul Roberto Martinez a fost întrebat din nou despre decizia de a-l păstra în teren pe Cristiano Ronaldo. Cum a răspuns.
Mihai Dragomir
28.06.2026 | 10:16
Roberto Martinez tras din nou la raspundere pentru situatia lui Cristiano Ronaldo la Columbia Portugalia 00 Ce a spus selectionerul
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Noi critici pentru Roberto Martinez și Cristiano Ronaldo la Campionatul Mondial. Foto: Colaj FANATIK.
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Portugalia s-a calificat în șaisprezecimile Campionatului Mondial 2026, însă nu atât de convingător cum se așteptau fanii. Selecționerul Roberto Martinez a fost din nou criticat pentru faptul că a insistat să îl țină pe teren pe Cristiano Ronaldo în remiza cu Columbia, deși superstarul lusitan nu a livrat nici de data aceasta. Cum a răspuns antrenorul.

Ce a spus Roberto Martinez după Columbia – Portugalia 0-0

Istoria se repetă, după ce Roberto Martinez a fost contestat pentru că a insistat să continue meciul cu Columbia ținându-l pe Cristiano Ronaldo pe teren. Acest scenariu apăruse inițial după remiza cu DR Congo, din prima etapă. Deși părea că CR7 își revenise, marcând o „dublă” în poarta Uzbekistanului, el nu și-a trecut nicio reușită în cont la partida contra sud-americanilor. Selecționerul Portugaliei a explicat situația superstarului.

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„A fost un meci foarte solicitant, așa cum ne așteptam, ținând cont de condițiile meteo și de faptul că am întâlnit o echipă sud-americană, care practică un joc deschis, cu multe dueluri unu la unu. Pentru noi a fost un test foarte valoros. Aveam nevoie de un astfel de meci, pentru a reuși să ducem jocul în direcția pe care ne-o dorim.

Cristiano este atacantul, se mişcă în careu. E foarte important să se coordoneze cu ceilalţi jucători. Este într-o formă fizică foarte bună, monitorizăm tot în timp real, a fost foarte bine. Acum ne gândim numai la recuperarea pentru meciul următor”, a spus Roberto Martinez, potrivit ojogo.pt.

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Ce a spus Cristiano Ronaldo după remiza cu Columbia

Cristiano Ronaldo nu a avut prea multe de spus după remiza cu Columbia. El a precizat totuși că a întâlnit un adversar foarte puternic, dar că el și colegii săi rămân uniți până la capăt. „Columbia este o echipă foarte bună, puternică. Chiar foarte puternică. Mergem (n.r. – el și colegii de la naționala Portugaliei) împreună mai departe!”, au fost cuvintele lui Cristiano Ronaldo după Columbia – Portugalia 0-0.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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