Roberto Martinez, tras din nou la răspundere pentru situația lui Cristiano Ronaldo la Columbia – Portugalia 0-0. Ce a spus selecționerul

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Portugalia s-a calificat în șaisprezecimile Campionatului Mondial 2026, însă nu atât de convingător cum se așteptau fanii. Selecționerul Roberto Martinez a fost din nou criticat pentru faptul că a insistat să îl țină pe teren pe Cristiano Ronaldo în remiza cu Columbia, deși superstarul lusitan nu a livrat nici de data aceasta. Cum a răspuns antrenorul.

Ce a spus Roberto Martinez după Columbia – Portugalia 0-0

Istoria se repetă, după ce Roberto Martinez a fost contestat pentru că a insistat să continue meciul cu Columbia ținându-l pe Cristiano Ronaldo pe teren. Deși părea că CR7 își revenise, el nu și-a trecut nicio reușită în cont la partida contra sud-americanilor. Selecționerul Portugaliei a explicat situația superstarului.

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„A fost un meci foarte solicitant, așa cum ne așteptam, ținând cont de condițiile meteo și de faptul că am întâlnit o echipă sud-americană, care practică un joc deschis, cu multe dueluri unu la unu. Pentru noi a fost un test foarte valoros. Aveam nevoie de un astfel de meci, pentru a reuși să ducem jocul în direcția pe care ne-o dorim.

Cristiano este atacantul, se mişcă în careu. E foarte important să se coordoneze cu ceilalţi jucători. Este într-o formă fizică foarte bună, monitorizăm tot în timp real, a fost foarte bine. Acum ne gândim numai la recuperarea pentru meciul următor”, a spus Roberto Martinez, potrivit

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Ce a spus Cristiano Ronaldo după remiza cu Columbia

Cristiano Ronaldo nu a avut prea multe de spus după remiza cu Columbia. El a precizat totuși că a întâlnit un adversar foarte puternic, dar că el și colegii săi rămân uniți până la capăt. „Columbia este o echipă foarte bună, puternică. Chiar foarte puternică. Mergem (n.r. – el și colegii de la naționala Portugaliei) împreună mai departe!”, au fost cuvintele lui Cristiano Ronaldo după Columbia – Portugalia 0-0.

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🚨🫂 Cristiano Ronaldo: “We keep going together”. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)

🇨🇴👏🏻 Cristiano Ronaldo: “Colombia is a very good team, strong. Very strong”. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)