Robin van Persie, în stare de șoc după FCSB – Feyenoord 4-3: „Le-am dăruit acest meci! Jocul era al nostru”

Feyenoord (42 de ani) a avut în mână meciul cu FCSB, dar l-a pierdut la ultima fază. Robin van Persie nu realizeză cum echipa sa a plecat de la București fără niciun punct.

Concluziile lui van Persie după FCSB – Feyenoord 4-3

FCSB – Feyenoord a fost un meci interzis cardiacilor. Campioana României a început în forță meciul și, Roș-albaștrii au fost apoi de nerecunoscut în finalul primei reprize, când batavii au preluat conducerea după golurile lui Tengstedt (41) și Timber (44).

Oaspeții au ieșit mai bine și după pauză, iar Sauer (51) a punctat pentru 3-1. În acel moment, Feyenoord părea că va defila pe Arena Națională, dar FCSB a renăscut că „Pasărea Phoenix”. Toma (54), Thiam (87) și .

„Până la al treilea gol al nostru, am jucat foarte bine. După aceea, nu am mai luat cele mai bune decizii. În opinia mea, noi le-am dăruit adversarilor acest meci. Din punctul lor de vedere, au revenit foarte bine și au reușit să marcheze. Dar noi trebuia să fim mai buni. Dacă ne uităm la fiecare gol, totul a ținut de noi. Asta ne face să fim foarte dezamăgiți”, a declarat Robin van Persie, după FCSB – Feyenoord 4-3.

Robin van Persie a fost asaltat de fani pentru poze și autografe

„Olandezul zburător” și-a asumat vina pentru eșecul de la București. „Din cauza alegerilor pe care le-am luat, le-am făcut revenirea mai ușoară. La 3-1, jocul era al nostru. București (n.r. FCSB) aștepta greșelile și le-am oferit. Nu am luat cele mai bune decizii, nici când aveam posesia, nici când ne apăram. Dacă ne uităm la golurile lor, trebuia să fim mai buni”, a conchis van Persie.

La ieșirea de la vestiare, van Persie i-a impresionat pe fanii FCSB, care l-au așteptat în număr mare la autocar. În ciuda înfrângerii, fostul atacant olandez a făcut poze și a dat autografe: ,,Uite ba, ce înseamnă să fii fotbalist mare și să iubești fotbalul. Mulțumim, van Persie! Respect!”, i au transmis fanii campioanei României.